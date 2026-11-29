El PP arrasa en Ávila con un 45% de los votos: retiene los dos diputados y el PSOE conserva su escaño

El Partido Popular (PP) ha ganado las elecciones generales en la provincia de Ávila tras conseguir dos de los tres escaños y sumar el 45 % de los sufragios, con el escrutinio ya al 99 %.

Por su parte, el Partido Socialista (PSOE) logra otro diputado al obtener el 29,29 % de las papeletas.

Con este resultado, los populares Héctor Palencia Rubio y Piedad Sánchez García ocuparán los dos asientos correspondientes al PP en el Congreso, mientras que el socialista Manuel Arribas Maroto revalida el suyo por la circunscripción abulense.

Ambas formaciones replican el reparto parlamentario registrado en los comicios de 2023, aunque tanto populares como socialistas han logrado incrementar su respaldo en las urnas.

El PP pasa de los 42.369 votos obtenidos en 2023 a 45.869 en esta convocatoria, mientras que el PSOE sube de 26.828 a 29.850 sufragios.

Por su parte, Vox se mantiene como tercera fuerza política al alcanzar el 20,07 % de los votos, un porcentaje insuficiente para obtener representación en la Cámara Baja.

La formación liderada por Santiago Abascal se ha impuesto como la fuerza más votada en el municipio de Vadillo de la Sierra y ha empatado con el PP en Blasconuño de Matacabras y Vita.

La jornada electoral en Ávila ha destacado por una movilización ciudadana muy elevada.

La participación ha alcanzado el 81,78 %, lo que supone un incremento de nueve puntos porcentuales respecto a 2023, reduciendo la abstención hasta el 18,23 %.