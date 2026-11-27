Un millón de euros riega de alegría y de billetes un municipio de Ávila gracias al sorteo del Euromillones

El sorteo de EuroMillones celebrado este viernes, 27 de noviembre, ha dejado un premio de un millón de euros en Castilla y León gracias al juego asociado El Millón, cuyo boleto agraciado ha sido sellado en la localidad abulense de Navaluenga.

El código ganador HRF32442 corresponde a un boleto validado en el Despacho Receptor número 6.330, ubicado en la calle Hospital, 1 de Navaluenga.

El premio supone una importante alegría para el municipio del valle del Alberche y para la provincia de Ávila en la jornada de este viernes.

En el sorteo de este viernes no se han registrado acertantes de Primera Categoría (5 + 2), por lo que el bote continúa creciendo.

Con el Eurobote generado, un único acertante de la máxima categoría podría llevarse 68 millones de euros en el próximo sorteo de EuroMillones.