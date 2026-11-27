Un millón de euros riega de alegría y de billetes un municipio de Ávila gracias al sorteo del Euromillones
En el sorteo de este viernes no se han registrado acertantes de Primera Categoría (5 + 2), por lo que el bote continúa creciendo.
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El sorteo de EuroMillones celebrado este viernes, 27 de noviembre, ha dejado un premio de un millón de euros en Castilla y León gracias al juego asociado El Millón, cuyo boleto agraciado ha sido sellado en la localidad abulense de Navaluenga.
El código ganador HRF32442 corresponde a un boleto validado en el Despacho Receptor número 6.330, ubicado en la calle Hospital, 1 de Navaluenga.
El premio supone una importante alegría para el municipio del valle del Alberche y para la provincia de Ávila en la jornada de este viernes.
En el sorteo de este viernes no se han registrado acertantes de Primera Categoría (5 + 2), por lo que el bote continúa creciendo.
Con el Eurobote generado, un único acertante de la máxima categoría podría llevarse 68 millones de euros en el próximo sorteo de EuroMillones.