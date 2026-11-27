El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en un desayuno informativo en Ávila, este viernes PP de Castilla y León

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este viernes en un desayuno informativo en Ávila que Feijóo logró su "segunda victoria" en el debate a cuatro de este jueves y ha advertido de que "dispersar el voto beneficia a Sánchez".

"Sánchez dejó patente que está fuera de juego, desesperado, sus relatos están caducados y sus mentiras son continuas", ha afirmado, advirtiendo de que "dispersar el voto beneficia a Sánchez y por eso hay que votar al PP" si se quiere "dar carpetazo a Sánchez" y "poner de nuevo a España a funcionar".

Mañueco ha asegurado que Feijóo demostró que es "el único capaz de liderar el cambio que necesita nuestro país y de apostar por la reconstrucción nacional".

"Es el único preparado para asumir el Gobierno de España, tiene una brillante hoja de servicios y una trayectoria solvente, el único con un programa realista y completo", ha insistido.

El líder del PPCyL ha calificado al actual Gobierno como "el que más daño ha hecho a los servicios públicos de toda la historia de la democracia" y "el peor de la democracia", y ha pedido "frenarle en seco" porque "el tiempo de Sánchez se ha acabado".

Mañueco ha reclamado un esfuerzo final para "llenar las urnas de votos del PP" y ha pedido hablar "con todo el mundo": con los convencidos para que no se queden en casa, con quienes votaron a Sánchez y "no quieren ser cómplices de la incompetencia y la degeneración del sanchismo", y con los indecisos.

"Que nadie se confíe y que nadie baje los brazos, por la reconstrucción nacional hay que llenar las urnas de votos del PP. Es el momento de la marea azul, que va a llevar a Feijóo a la Moncloa", ha señalado.

El "precipicio" del sanchismo

La número uno al Senado por Ávila, Alicia García, ha reforzado el mensaje al calificar estas elecciones como "las más trascendentales y decisivas desde la Transición".

"El sanchismo nos ha llevado a caernos por un precipicio y el único que puede remontar el vuelo de España es Feijóo", ha dicho, y ha subrayado que tanto en el cara a cara como en el debate "el único de los cuatro candidatos que puede ser presidente y que va a ser presidente es Feijóo, los demás eran candidatos".

Ha recordado los "pactos encapuchados" que permitieron la salida de etarras, las negociaciones en Ginebra, la corrupción de Ábalos, Koldo y Leire, los intentos de "eliminar a una jueza" y las "116 víctimas mortales en tres accidentes".

"No podemos olvidar y por eso el próximo domingo hay que votar con la memoria", ha afirmado. "Sánchez levantó un muro y Feijóo lo va a derribar", ha añadido, y ha prometido que gobernará "para todos, piensen como piensen, amen a quien amen, recen como recen y voten a quien voten". "Para todos, sin muros", ha insistido.

García ha pedido marcar las tres cruces del PP en el Senado porque la Cámara Alta "ha sido el dique de contención del sanchismo" y "ha sido tan útil que Sánchez ha borrado las siglas del PSOE". "El domingo se decide quién gana, quién gobierna y hasta dónde va a llegar el cambio", ha zanjado.