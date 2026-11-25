La Guardia Civil detiene a cuatro personas por 32 robos de cobre en transformadores de riego de cinco provincias GC

Los ladrones del cobre de bocas de riego que dejaron sin agua a decenas de agricultores caen tras 32 robos

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investigado a otra por su presunta implicación en 32 robos con fuerza en transformadores de riego de explotaciones agrícolas de cinco provincias de Castilla y León.

A los arrestados se les atribuyen también delitos de pertenencia a organización criminal y receptación.

La investigación comenzó a principios de 2026, después de detectarse varios robos que se producían desde octubre de 2025 en el norte de la provincia de Ávila.

Los autores accedían a parcelas agrícolas y sustraían el cobre del interior de los transformadores de alta tensión.

También se llevaban el cableado que conecta estas instalaciones con las cajas de fusibles, así, los robos causaron una importante preocupación entre los agricultores.

La falta de estos materiales impedía poner en marcha las bombas de agua y realizar los riegos necesarios y esto provocaba daños en los cultivos y pérdidas para los propietarios de las explotaciones.

Los agentes del Equipo ROCA Norte comprobaron que los asaltos seguían siempre el mismo patrón. Esta circunstancia hizo sospechar que detrás de los robos podía estar el mismo grupo.

Las pesquisas se complicaron porque los autores actuaban de noche y en zonas agrícolas aisladas.

Durante la investigación, los agentes identificaron un vehículo que había sido visto cerca de varios de los lugares afectados.

También comprobaron que los robos no se limitaban a Ávila. El grupo actuaba en otras cuatro provincias: Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.

La Guardia Civil estableció varios dispositivos de vigilancia y control en las vías utilizadas por los sospechosos.

Así consiguió localizar el vehículo en un polígono industrial de la Comunidad de Madrid. Los investigadores comprobaron que era el medio de transporte que utilizaban para desplazarse hasta las explotaciones agrícolas y llevarse el material robado.

El cobre

Las vigilancias permitieron descubrir que el cobre sustraído terminaba en una empresa de reciclaje situada en el mismo polígono industrial.

Antes de venderlo, los integrantes del grupo trasladaban la carga a otros vehículos y la llevaban hasta una zona aislada del sur de Madrid. Allí preparaban el material para su posterior venta.

Una vez identificados los presuntos autores, los agentes organizaron varios dispositivos que permitieron detener a dos de ellos cuando circulaban por la autovía A-6.

Los detenidos sustraían el cobre de las instalaciones agrícolas GC

Los arrestados acababan de cometer otro robo en una explotación agrícola de la provincia de Ávila. Días después, otros dos hombres fueron detenidos en Arévalo.

En el vehículo utilizado por los investigados, la Guardia Civil encontró material presuntamente robado y numerosas herramientas para cometer los asaltos.

Entre ellas había dos gatos hidráulicos, guantes aislantes eléctricos de hasta 30.000 voltios, un polipasto, cuerdas, cizallas, un hacha y varias sierras metálicas.

La operación también ha permitido investigar al administrador único de la empresa de reciclaje por su presunta implicación en un delito de receptación, al considerar que podría haber recibido material procedente de los robos.

32 robos

Del total de delitos esclarecidos, 23 se cometieron en la provincia de Ávila, dos en Salamanca, tres en Segovia, uno en Valladolid y otros tres en Zamora.

Las diligencias, junto con los cuatro detenidos, la persona investigada y el material incautado, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.