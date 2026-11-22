Jorge Buxadé ha elevado el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez desde Ávila.

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo ha acusado al presidente de querer “robar las elecciones” del próximo 29 de noviembre a través del voto exterior.

Además ha anunciado nuevas acciones judiciales por la recogida de papeletas en urnas instaladas en consulados españoles.

“Sánchez quiere robar las elecciones como robó las elecciones a la Secretaría General del Partido Socialista”, ha afirmado este domingo Buxadé.

Así, considera un “escándalo democrático” las instrucciones que, según denuncia su formación, permiten recoger votos en urnas de cartón pese a la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo en relación con la conocida como ley de nietos.

Vox ya presentó una querella contra el cónsul español en Buenos Aires y ahora pretende ampliar las acciones judiciales al responsable diplomático en Zúrich, donde también asegura que se ha habilitado una urna de estas características.

La formación señala además a la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y a los ministros José Manuel Albares y Félix Bolaños.

“Cuando un Gobierno incumple las resoluciones del Tribunal Supremo, está poniendo en riesgo nuestra democracia”, ha advertido el dirigente de Vox.

Además ha comparado las urnas instaladas en los consulados con las utilizadas en los referéndums ilegales impulsados por el independentismo catalán.

El golpe en Ávila

Más allá de las acusaciones al Gobierno, Buxadé ha aprovechado su visita a la capital abulense para pedir una movilización masiva en las urnas el próximo 29 de noviembre.

Su objetivo es que Vox crezca lo suficiente como para dejar al PSOE sin representación parlamentaria por la provincia.

“La derrota del socialismo pasa por un crecimiento significativo de Vox”, ha defendido, antes de asegurar que Ávila tiene una oportunidad histórica para convertirse en una de las provincias donde los socialistas no consigan ningún diputado.

El dirigente ha pedido a los votantes que no se dejen llevar por los mensajes sobre el voto útil y ha insistido en que “la única encuesta que vale es la del 29 de noviembre”.

También ha reivindicado la evolución electoral de su partido desde 2023 y el trabajo de Samuel y del resto de candidatos de la formación en la provincia.

Despoblación

Buxadé también ha cargado contra las políticas de PP y PSOE, a los que ha responsabilizado de la despoblación y la pérdida de actividad industrial que sufre Ávila.

En particular, ha criticado las consecuencias del Pacto Verde Europeo para el sector del automóvil, las fábricas de componentes y el campo.

En este sentido, ha reprochado al Partido Popular Europeo y a los socialistas su respaldo a las políticas comunitarias que, a su juicio, perjudican a la industria del motor y al sector agrario.

“Solo Vox defendió en el Parlamento Europeo esa industria que ha dado trabajo y prosperidad a tantas familias de Ávila”, ha señalado.

El eurodiputado también ha defendido medidas para facilitar el regreso de los jóvenes que han tenido que marcharse de la provincia en busca de empleo, entre ellas el plan de retorno del talento español planteado por su partido, con incentivos y beneficios fiscales.

“No es inevitable que Ávila muera. Podemos cambiar las cosas”, ha concluido Buxadé, que ha vuelto a situar la despoblación, la falta de oportunidades y la pérdida de empleo entre los principales argumentos de la campaña de Vox.