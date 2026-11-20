El pueblo más bonito de España con la mejor carne a la brasa, iglesia del s. XV y 140 vecinos: es Conjunto Histórico-Artístico

En pleno corazón del Valle del Corneja, un pequeño municipio de apenas 140 vecinos puede presumir de ser parte de una de las localidades que forman parte de la red de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España.

Con el puente de diciembre ya a la vuelta de la esquina, Bonilla de la Sierra (Ávila) se presenta como uno de los destinos ideales para descubrir durante estos días.

No solo ofrece un rico patrimonio histórico y cultural, sino que cuenta con una oferta turística de 360 grados. En tierras abulenses, no podía fallar el apartado gastronómico, con las carnes a la brasa como la ternera avileña de principal protagonista.

Aquí la carne a la brasa es uno de los principales baluartes de la zona, con cortes como el chuletón, el entrecot o el solomillo. Los asadores tradicionales los convierten en auténticos manjares acompañados de otras elaboraciones típicas como las patatas revolconas, que nunca pueden faltar en la mesa.

Las judías blancas y la morcilla de Bonilla de la Sierra completan una oferta gastronómica que evoca la tradición y la cultura local de una cocina que mantiene su arraigo con su historia.

Bonilla es el ejemplo perfecto de las distintas culturas que han guiado la historia de estas tierras. Su núcleo urbano está declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1983 gracias al destacado patrimonio medieval y renacentista que aún conserva y recuerda su pasado como señorío y residencia de veraneo de los obispos abulenses.

Por aquí pasaron vettones, lusitanos y turdetanos. La localidad ha heredado el patrimonio cultural de sus antepasados, siendo a lo largo de los siglos alojamiento y destino de visita para reyes, nobles, eclesiásticos y gentes de todo tipo.

Iglesia de San Martín

Uno de esos vestigios más destacados es la Iglesia de San Martín, construida en el siglo XV. De ella se desprende la pureza gótica de sus muros alegrados con pináculos, ventanales y una torre cuadrada.

La arquitectura del templo se percibe de diferente manera en función de la perspectiva en la que se mire. Es el epicentro del complejo monumental de Bonilla de la Sierra y el principal ejemplo de la historia episcopal de esta villa.

Precisamente, su escala, junto a la plaza y el castillo-palacio, ayudan a comprender la relevancia que alcanzó Bonilla en otras épocas. La majestuosidad de la Iglesia de San Martín no se percibe únicamente desde el exterior, sino que en su interior esconde una gran colección de retablos que narran distintas épocas.

Todo ello descubre la historia de una villa marcada por la presencia de los obispos de Ávila, que dejaron su huella en la vida religiosa, cultural y política de la localidad.

Precisamente, el primitivo castillo-palacio completa la muestra de esa herencia. La antigua fortificación, con origen en el siglo XII, pero reformado a partir del XIV, fue el lugar de descanso de los prelados del Obispado de Ávila.

Aquí se convocaron sínodos episcopales, por ejemplo en 1384. El obispo Sancho Dávila fue el encargado de amurallar Bonilla de la Sierra en el siglo XIV, conservando hoy en día algunos restos de la infraestructura.

De la muralla hoy todavía quedan dos de sus entradas, la Puerta de Piedrahita y la Puerta de la Villa, que fueron testigos del trazado defensivo y de los caminos que conducían hacia el exterior de la villa.

La Plaza Mayor de Bonilla es de planta cuadrangular y desde ahí se ordenaron algunos de los emblemas más característicos de la localidad. En el centro, la Iglesia de San Martín y a sus alrededores las casas del Concejo, el horno, la cárcel o los aposentos de los Mesones y de Valdivieso.

Los ejemplos monumentales se complementan con las huellas arquitectónicas de la vida cotidiana, como el Pozo de Santa Bárbara, construido para abastecer de agua a la población y de características singulares.

También está la Fuente del Concejo de Pajarejos, o los pilones de Piedrahita y de Villafranca, conformando un vínculo histórico con el agua como elemento de la vida en Bonilla de la Sierra.

El Puente de Chuy, de origen medieval, construido en piedra cruza el río Corneja para completar un camino que invita a recorrerse sin prisa ni ataduras. No muy lejos de Bonilla, a apenas kilómetro y medio, El Mortero conserva el altar rupestre del Canto del Mortero sobre un alto desde el que puede observarse todo el Valle del Corneja.