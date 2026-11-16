Una imagen de un boleto de La Quiniela. Fotografía de archivo.

La Quiniela deja un premio de miles de euros en una administración de Ávila: nadie acierta el pleno al 15

El sorteo de La Quiniela de la Jornada 21ª de la temporada 2026-2027, de fecha 15 de noviembre de 2026, no ha dejado acertantes del pleno al 15 por lo que el importe destinado a dicha categoría genera un bote que se pondrá en juego en una jornada a determinar por Loterías y Apuestas del Estado.

De 14 aciertos han aparecido cuatro boletos acertantes. Uno en Gijón (Asturias), otro en Madrid, otro en Palo Blanco-Llanadas, Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife) y uno más en Castilla y León.

En concreto, el boleto premiado en la Comunidad se ha sellado en Ávila, en la administración de loterías número 4, situada en la Avenida Juan Pablo II, 1.

El acertante se va a llevar un premio de 63.449,01 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los siguientes resultados: 2-X-1-X-2-1-1-X-1-1-1-2-2-X y el pleno al quince 2M.