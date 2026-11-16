Una imagen de un boleto de La Quiniela.

Una imagen de un boleto de La Quiniela. Fotografía de archivo.

Ávila

La Quiniela deja un premio de miles de euros en una administración de Ávila: nadie acierta el pleno al 15

El agraciado se va a llevar más de 60.000 euros.

Más información: La Quiniela deja miles de euros en dos provincias de Castilla y León

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El sorteo de La Quiniela de la Jornada 21ª de la temporada 2026-2027, de fecha 15 de noviembre de 2026, no ha dejado acertantes del pleno al 15 por lo que el importe destinado a dicha categoría genera un bote que se pondrá en juego en una jornada a determinar por Loterías y Apuestas del Estado.

De 14 aciertos han aparecido cuatro boletos acertantes. Uno en Gijón (Asturias), otro en Madrid, otro en Palo Blanco-Llanadas, Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife) y uno más en Castilla y León.

En concreto, el boleto premiado en la Comunidad se ha sellado en Ávila, en la administración de loterías número 4, situada en la Avenida Juan Pablo II, 1.

Imagen de archivo de décimos de Lotería Nacional.

El acertante se va a llevar un premio de 63.449,01 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los siguientes resultados: 2-X-1-X-2-1-1-X-1-1-1-2-2-X y el pleno al quince 2M.