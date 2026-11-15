Redondo apela al voto feminista y a la movilización el 29N: “No podemos permitir que el retroceso avance”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, apeló hoy al voto feminista desde la cuna de la reina Isabel, en la localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres.

Los números 1 al Congreso y al Senado por Ávila, Manuel Arribas y Carlos Montesino, han reclamado, junto a Redondo, el voto feminista “para seguir en el Gobierno y continuar avanzando” con el fin de que “no se pierdan derechos adquiridos” y “para combatir a una derecha de involución y evitar volver a tiempos pasados a la época del NODO”.

En Madrigal recordaron su legado y su lema de ‘Tanto monta, monta tanto’, “una historia de lucha y por la igualdad” frente a “aquellos que pretenden negar el pasado”.

Era el acto de Madrigal el de la celebración de la Fiesta de la Rosa “con alegría”, pero también momento de reivindicación.

Redondo propuso en declaraciones recogidas por Ical ¡celebrar los avances frente a la “desidia” de la Junta de Castilla y León y es que pese a tratarse de unas elecciones generales sí quiso poner sobre la mesa las carencias de la Administración Regional gobernada por el PP durante muchos años y en confluencia con Vox más recientemente.

A la Junta le afeó, y más estando en la provincia de Ávila, su política medioambiental. En ese sentido, recordó que la provincia viene de sufrir el peor incendio de su historia, con 40.000 hectáreas quemadas en un fuego que se ha tardado en extinguir 75 días y que en estas últimas jornadas sigue trayendo consecuencias en forma de arrastres, de aguas enlodadas y de contaminación.

En ese sentido, les reprochó que se “hayan dejado sin ejecutar 170 millones de euros” por lo que calificó de “falta de gestión”. Además de 2,5 millones de euros de Europa en prevención.

Combativa estuvo la ministra cuando subió al escenario de un Real Hospital de Madrigal que se llenó para la ocasión, que la recibió al grito de “guapa” y “zurda” y que la aplaudieron y mucho, al igual que a sus compañeros de partido, que la arroparon y no escatimaron en abrazos y besos.

No en vano la banda sonora que le dio la bienvenida fue la de ‘Todos los besos’, de Siloé. Y es que con alegría quieren contraatacar a las encuestas y a la derecha para volver a ganar decían y “garantizar otros cuatro años de progreso”.

Tanto Redondo como Arribas ejemplificaron ese progreso en logros como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional o la revalorización de las pensiones, a lo que se comprometió la ministra para hacerlo año a año hasta 2030 si ganan las elecciones.

Y es que “obras son amores”, según la ministra, una frase que utilizó en varias ocasiones de un mitin en el que dejó claro que “el PSOE escucha”, es un partido “de servidores públicos” y el que “plasma las necesidades de los españoles en el Boletín”.

Redondo llamó a la movilización del voto porque “no podemos permitir que el retroceso avance” y es que “queda mucho por conquistar”. Hablando de servidores públicos, quiso la ministra homenajear en su tierra a alguien que es para ella el vivo rostro del servicio público, orientado a la Sanidad. Hablaba de Mercedes Martín, histórica del PSOE abulense que no quiso perderse la Fiesta de La Rosa y de la que se fue con un emotivo reconocimiento.

Como Redondo se dirigieron a los congregados en Madrigal Arribas y Montesino. Arribas hizo un llamamiento al voto femenino también “al voto útil para frenar a la extrema derecha” y dijo que ese voto útil es el PSOE animando a respaldarles porque con ello se dirá “no al retroceso”.