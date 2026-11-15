Acordonado el entorno de una calle en Ávila por la aparición de una mochila sospechosa
Efectivos de los TEDAX, desde Valladolid, se están desplazando para comprobar si se trata de un artefacto explosivo.
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Una mochila sospechosa en la calle Juan Ángel Nebreda, en Ávila, ha llevado a la Policía Nacional a acordonar la zona e impedir el paso a los viandantes hasta que se compruebe el interior del bulto sospechoso, como han informado desde la Policía Local de Ávila a EL ESPAÑOL de Castilla y León.
Precisamente, efectivos de la Policía Municipal de Ávila y de la Policía Nacional mantienen controlada la zona este domingo en el entorno de la citada vía, que se encuentra perpendicular a la calle Valladolid, cerca del instituto Vasco de la Zarza.
Efectivos de los Tedax, procedentes de Valladolid, se están desplazando en estos momentos a la capital abulense para analizar el interior de la mochila y comprobar si se trata de un artefacto explosivo, confirman a este periódico las mismas fuentes.