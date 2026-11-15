Acordonado el entorno de una calle en Ávila por la aparición de una mochila sospechosa

Una mochila sospechosa en la calle Juan Ángel Nebreda, en Ávila, ha llevado a la Policía Nacional a acordonar la zona e impedir el paso a los viandantes hasta que se compruebe el interior del bulto sospechoso, como han informado desde la Policía Local de Ávila a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Precisamente, efectivos de la Policía Municipal de Ávila y de la Policía Nacional mantienen controlada la zona este domingo en el entorno de la citada vía, que se encuentra perpendicular a la calle Valladolid, cerca del instituto Vasco de la Zarza.

Efectivos de los Tedax, procedentes de Valladolid, se están desplazando en estos momentos a la capital abulense para analizar el interior de la mochila y comprobar si se trata de un artefacto explosivo, confirman a este periódico las mismas fuentes.