Pepa Millán llama la movilización para construir una España “nueva y decente” frente a una “mafia corrupta”

La diputada y portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, hizo hoy un llamamiento desde Ávila a la movilización, ante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, por ser “absolutamente existenciales para la nación española".

“Tenemos la oportunidad histórica de desalojar del poder a un Gobierno mafioso que no solamente se ha encargado de degradar nuestra economía, nuestra sociedad, las instituciones y de arrodillar a todos los resortes del Estado frente el interés del PSOE y sus socios”, ha explicado.

Millán ha acusado al gobierno de Sánchez de “inocular el odio entre españoles” para “tapar su mafia, corrupción y nefasta gestión” en una oportunidad para construir una “España nueva y decente” frente a una “mafia corrupta que se ha gastado el dinero de los españoles en corrupción” en vez de en “arreglar las vías de los trenes”.

“Se ha gastado el dinero de todos los españoles en sus tejemanejes mientras que en Ávila es necesaria la inversión en transportes y en infraestructuras para prevenir las inundaciones o el estado de nuestras presas”, ha indicado.

Ha apostado por “poner a los españoles en el centro de nuestras políticas”.

Montes

Además, durante su intervención, Millán reclamó una mayor inversión en la limpieza de los montes, después de los incendios que afectaron a la provincia de Ávila el pasado verano. “Que el dinero vaya a lo importante, a la limpieza de los montes”, afirmó durante una convocatoria electoral celebrada junto a parte de la candidatura de la formación al Congreso y al Senado.

Millán vinculó la necesidad de actuar en el entorno forestal a los fuegos registrados durante los últimos meses y criticó lo que considera una falta de atención de las administraciones a los problemas de la provincia abulense. En este sentido, defendió que los recursos públicos deben destinarse a los servicios y las infraestructuras que considera prioritarios.

Entre las necesidades de Ávila, la diputada citó también la inversión en transporte y en infraestructuras para prevenir posibles inundaciones. Aludió a las lluvias de estos días y al estado de las presas como motivos para reforzar estas actuaciones. En su intervención incluyó asimismo la educación, la sanidad y la red ferroviaria entre los ámbitos que, a su juicio, necesitan más recursos.

Pollán y la movilización

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha hecho un llamamiento a la movilización masiva de los españoles de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, una cita en la que, según ha señalado, tiene que servir para poner fin al gobierno “más penoso, lamentable y peligroso” que han tenido los españoles durante estos ocho años.

Con motivo de su visita en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, enmarcado en plenos actos de campaña, Pollán ha advertido de que “no nos enfrentamos a unas elecciones normales” y ha asegurado que se trata de unos comicios “marcados por la corrupción, marcadas por la violencia”.

Asimismo, ha alertado de que “estamos ante un gobierno que va a intentar absolutamente todo para manipular estas elecciones”, razón por la que ha instado a mantenerse alerta porque “de aquí al final de la campaña puede ocurrir cualquier cosa”.

El responsable de Vox aprovechó la ocasión para trasladar un fuerte abrazo a las víctimas del accidente ferroviario y a los compatriotas de Ceuta, al mostrar su apoyo y ánimo a quienes “tienen que soportar los bailes y la indecencia del Gobierno socialista y de Pedro Sánchez”, lamentó.

A preguntas de los medios de comunicación, Pollán ha animado a los ciudadanos a votar a VOX porque “las políticas de sentido común son las que tienen que imperar en España”, al mismo tiempo que ha defendido la prioridad nacional como uno de los principios fundamentales de su formación.

“Es de sentido común que los españoles dejen de sentirse extranjeros en su propio país. Es de sentido común que los españoles con necesidad sean los primeros en tener acceso a las viviendas públicas y a las ayudas sociales, así como las ayudas al alquiler”, ha recalcado para, a renglón seguido, dejar claro que “cualquier español sensato es lo que haría”.

Es decir, “defender y ayudar antes a los de su casa que a los que vienen de fuera. Y eso es la prioridad nacional”, apostilló.

También ha apostado por la necesidad de reducir la burocracia y facilitar la relación de los ciudadanos y los sectores productivos con la Administración.

“Es también de sentido común facilitar la vida a los ciudadanos, facilitar la vida a los empresarios, facilitar la vida a los autónomos, a los agricultores, los ganaderos”, por lo que remarcó que la desregulación es “básica y necesaria en España”.

En materia migratoria, Pollán ha destacado la remigración como “un principio básico”, tanto para los españoles que han tenido que marcharse al extranjero como para quienes, según ha indicado, han entrado ilegalmente en España. “Hay que repatriar al que entra ilegalmente. Eso es una cuestión básica”, ha manifestado.

Vox en los gobiernos

Pollán ha reiterado que se trata de “prioridad nacional”, al explicar que “mientras haya un solo castellano y leonés o un español que tenga necesidad es imposible seguir manteniendo ayudas a proyectos políticos y planes de desarrollo en otros países”. Para Pollán “mientras haya un compatriota con necesidades no podemos destinar dinero a otros países”.

Sobre el funcionamiento del pacto de gobierno en Castilla y León, Pollán ha destacado que se trata de un acuerdo “amplio y extenso”, con 324 medidas, y ha subrayado que su condición primordial ya se ha cumplido, que es la elaboración de un presupuesto, ha dicho.

De igual manera, Pollán ha detallado que los cuatro gobiernos autonómicos en los que participa VOX están demostrando que su formación es “un partido de gestión”, ha concluido.