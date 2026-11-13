Investigan el hallazgo de un cadáver en Mombeltrán: el segundo en dos semanas en el Valle del Tiétar

La Subdelegación del Gobierno en Ávila ha informado este viernes del hallazgo de un cadáver el pasado jueves en una finca del municipio de Mombeltrán, el segundo en dos semanas en el Valle del Tiétar, tras el encontrado el pasado 1 de noviembre en la localidad de Arenas de San Pedro.

Tras tener conocimiento de los hechos, se activó de inmediato la correspondiente comisión judicial, que se desplazó hasta el lugar para realizar las actuaciones pertinentes y certificar in situ el fallecimiento.

En estos momentos, las causas de la muerte no han podido ser determinadas. Se mantienen abiertas las investigaciones, dirigidas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento y a recabar todos los elementos necesarios para el completo esclarecimiento de lo sucedido.

Las autoridades han insistido en que, mientras las diligencias sigan en curso, no se facilitará más información con el fin de no interferir en su desarrollo.

Asimismo, la Subdelegación ha querido precisar de forma expresa que los hechos ocurridos en Arenas de San Pedro, donde también se halló un cadáver el pasado 1 de noviembre, y los registrados en Mombeltrán "no guardan ninguna relación entre sí, tratándose de sucesos independientes".

Esta aclaración se produce en un contexto en el que ambos municipios, situados en la comarca del Tiétar, han registrado en fechas recientes hallazgos de cadáveres, aunque las autoridades subrayan que las investigaciones discurren por caminos separados y no existe vinculación entre ellos.

Por el momento, y mientras prosigue el trabajo de la comisión judicial y de las fuerzas de seguridad, no es posible ofrecer más detalles sobre las circunstancias concretas del fallecimiento en Mombeltrán.

La prioridad, según las fuentes oficiales, sigue siendo el esclarecimiento completo de lo ocurrido sin interferencias externas.