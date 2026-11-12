El desalojo de Piedralaves, en la provincia de Ávila, por un posible rebosamiento de la presa de Horcajo, este martes ICAL

Ávila respira con cautela: 75 incidencias por las borrascas, clases de vuelta en 31 pueblos y Piedralaves aún evacuado

El sur de Ávila vive un equilibrio frágil entre el alivio parcial y la vigilancia extrema. El paso de las borrascas Bruna y Charles ha dejado 75 incidencias relacionadas con lluvias y viento en la provincia desde el martes hasta las 20 horas del miércoles, sin que se registrara ningún aviso por avenidas.

Sin embargo, el riesgo no ha desaparecido, especialmente en torno a la presa del Horcajo, en Piedralaves.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, subrayó este jueves, tras el Consejo de Gobierno, que la situación de riesgo persiste, aunque las previsiones meteorológicas son "algo mejores".

La Junta mantiene un contacto continuo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Ayuntamiento de Piedralaves precisamente por el riesgo que supone la presa de ese municipio.

"Todas las decisiones han tenido en cuenta siempre los criterios de seguridad y evitar el riesgo para las personas", defendió Carriedo. Las lluvias fueron "muy relevantes, como así ha ocurrido", y existían "riesgos considerables" que obligaron a adoptar medidas imprescindibles, aunque afectaran al confort de muchas familias.

Los vecinos desalojados estaban cerca de cauces que podían desbordarse.

Clases y sanidad

Esa prioridad de la seguridad se tradujo en decisiones concretas del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Ávila.

El delegado territorial de la Junta en la provincia, José Francisco Hernández Herrero, anunció este miércoles que se mantienen las medidas de evacuación de Piedralaves, pero el no empeoramiento de la situación permitió relajar otras: a partir de este jueves se reanuda la actividad lectiva y sanitaria en 31 de los 32 municipios afectados.

En total, 44 centros educativos de esas 31 localidades vuelven a la normalidad, al igual que analíticas y pruebas de diagnóstico. Solo queda excluida Piedralaves.

Hernández Herrero insistió en que las medidas no se adoptaron tanto por una "mejoría de las condiciones climatológicas", sino "ante la inminencia de una mejora".

Aun así, el aviso rojo sigue activo, con fuerte intensidad de lluvias en todo el sur de Ávila que ha generado grandes embolsamientos en carreteras y acumulados de agua, especialmente en los embalses.

La presa del Horcajo

El foco de máxima atención continúa siendo la presa del Horcajo.

Aunque por la mañana había descendido el nivel del agua tres metros, el delegado lamentó un aumento "exponencial" que provocó que se estuviera aliviando agua por la lámina superior al superar 15-20 centímetros, pese a que las válvulas de evacuación funcionan a pleno rendimiento.

La previsión para las próximas horas apunta a una jornada "transitoria", con menos lluvia pero desapacible, terreno muy mojado y grandes acumulados de jornadas previas. La Aemet advierte de mayores posibilidades de que se desprendan ramas y árboles o haya corrimientos de tierras.

Por eso se mantiene la evacuación: no se quiere "exponer a los vecinos" a una posible rotura de la presa y que el agua embalsada llegue a Piedralaves arrastrando materiales.

"Hasta mañana, mínimo, no podemos permitir el realojo", zanjó Hernández Herrero. Los vecinos desalojados permanecen en el polideportivo municipal y en el colegio San Juan de la Cruz, ubicado en zona no inundable.

Carreteras y transporte

En cuanto a las infraestructuras, la mayor parte de las rutas del transporte escolar ya se han reabierto y los colegios han vuelto a la normalidad en la zona, con la excepción de Piedralaves.

La CL-501 está en funcionamiento desde el miércoles, aunque se mantiene vigilancia preventiva, mientras que en Salamanca continúa cerrada la SA-203. Se vigilan también la N-501, la AV-902 en La Parra y la vía entre Sotillo de la Adrada y Casillas.

"Ahora mismo están todas abiertas, pero en cinco minutos puede cambiar la situación", advirtió el delegado. Se pide extremar la precaución: las carreteras no están garantizadas al cien por cien en condiciones óptimas, y eso afecta también a actividades complementarias como escuelas deportivas o extraescolares.

Carriedo recordó además que la orografía de las zonas más afectadas es complicada, con muchas gargantas "muy cargadas" y zonas estrechas donde se acumula el agua cuando las lluvias son tan intensas.

De ahí la petición a la Confederación del Tajo, a particulares y a municipios para que mantengan sus presas en buen estado de conservación. La Junta insistirá en ello para garantizar "la máxima seguridad posible".

El mensaje es claro: hay un respiro relativo que permite recuperar parte de la normalidad en el sur de Ávila, pero la seguridad sigue siendo el criterio absoluto.

Con la borrasca Charles todavía en escena y la presa del Horcajo bajo estrecha vigilancia, las autoridades piden a conductores y vecinos que atiendan las indicaciones y no bajen la guardia. La situación se reevalúa hora a hora.