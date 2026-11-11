Montaje de imágenes con Jorge Martín, maestro y el desbordamiento en Piedralaves. Cedida e ICAL.

Jorge, maestro salmantino de 35 años desalojado de Piedralaves : "La gente cerraba los negocios y corría por la calle"

El pánico volvió a apoderarse este martes del sur de Ávila, pero esta vez el peligro no venía en forma de fuego, sino de agua. La borrasca Bruna descargó con fuerza y la amenaza real del desbordamiento de la presa del Horcajo, supuso la orden de desalojo preventivo del municipio de Piedralaves, todos los vecinos desalojados de sus casas.

Entre ellos a Jorge Martín Martín, un maestro de primaria salmantino de 35 años que lleva destinado en el municipio desde el pasado mes de septiembre y que ha vivido en primera persona la crudeza de una evacuación a contrarreloj.

Las alarmas sonoras de Protección Civil llevaban horas avisando en los teléfonos móviles de la zona, aunque la precaria infraestructura de telecomunicaciones jugó una mala pasada en el momento crítico.

"A mí la alerta roja ni me llegó a saltar por la mala cobertura que hay en la zona. La que me llegó fue la amarilla, con el móvil pitando sin parar", relata Jorge a este periódico.

La verdadera señal de alarma no le entró por una notificación oficial, sino a través de un mensaje interno de la comunidad educativa:

"Estaba en casa porque las clases ya se habían suspendido en todo el sur de Ávila cuando me escribió la directora del colegio diciéndome que iban a evacuar el pueblo y que nos teníamos que ir hacia el centro escolar, que está en la parte más alta".

Para alguien recién llegado a la comarca del Tiétar, la incertidumbre se convirtió en un verdadero detonante para actuar con la máxima rapidez. Sin tiempo para vacilar y con la recomendación de algunos compañeros de buscar refugio en municipios aledaños, Jorge tomó una decisión fulminante.

"Como no soy de allí y no conocía el entorno, lo primero que se me ocurrió fue coger la llave del coche y marcharme. En ese momento no piensas en nada más: te dicen que la presa va a desbordar y solo quieres salir", confiesa.

"La gente corría por la calle"

El camino de salida del pueblo reflejaba la angustia de un municipio que revivía el fantasma de la catástrofe tan solo unos meses después de sufrir los devastadores incendios forestales de este verano.

"Lo que recuerdo al salir es a la gente cerrando los negocios a toda prisa y corriendo por las calles. La avenida principal, que siempre está llena de coches aparcados, se quedó vacía en un momento porque todo el mundo estaba desalojando", narra el docente salmantino.

El despliegue de las fuerzas de seguridad fue inmediato para encauzar la marcha del tráfico y asegurar las labores de auxilio a los colectivos más vulnerables.

"Me paró la Guardia Civil, me preguntó a dónde iba y cuando le dije que a Salamanca me contestó: 'Tira, tira y no vuelvas por ahora'. Mientras subía el puerto en dirección a Ávila no dejaban de bajar ambulancias y coches patrulla", explica Jorge, en referencia al operativo desplegado para reubicar, entre otros, a más de medio centenar de ancianos de la residencia local.

"La gente está muy dolida e incluso los niños tienen miedo; es que vienen de ver cómo se quemaba todo en verano y ahora llega esto." — Jorge Martín, maestro de primaria

A pesar de que las precipitaciones en el casco urbano de Piedralaves no parecían extraordinarias en los primeros instantes, el verdadero peligro acechaba ladera arriba. La vulnerabilidad de un terreno totalmente erosionado por el fuego del pasado verano se ha convertido en el principal enemigo de la comarca.

"La presa está por encima del pueblo y, si desborda, se lleva por delante todo lo que arrastre. El monte está quemado, se ve toda la ladera devastada", lamenta el profesor.

Esta acumulación de desastres meteorológicos ha calado hondo en el estado de ánimo de los habitantes del Tiétar.

"La gente del pueblo se siente desamparada. Están muy dolidos e incluso los niños tienen miedo. Vienen de ver cómo se quema todo en verano y ahora sufren la amenaza del agua. Es preocupante porque vas de un pueblo a otro en la zona y ves que está todo calcinado", subraya Martín.

A la espera en Ledesma

Tras dejar atrás el caos de la evacuación y circular por carreteras ya despejadas, Jorge ha podido resguardarse en Ledesma (Salamanca), a la espera de que las autoridades autonómicas y los equipos de emergencia den el visto bueno para el regreso.

Mientras tanto, la actividad docente permanece congelada y los esfuerzos del equipo directivo del colegio se centran en prestar apoyo a los vecinos que permanecen alojados en las instalaciones municipales habilitadas como refugio.

"Por ahora la población que no se ha marchado sigue confinada en el colegio. La directora y otra compañera están allí a tope, ayudando en todo lo que pueden a la gente que lo necesita", explica con orgullo sobre sus colegas.

Sin certezas aún sobre cuándo podrá reanudarse el curso en los 32 municipios abulenses afectados por el temporal, el joven maestro salmantino concluye su testimonio con la sensación agridulce de haber esquivado el peligro, pero con el pensamiento puesto en sus alumnos:

"En momentos así no miras atrás, solo coges lo puesto y tiras. Ahora solo queda esperar a lo que diga la Junta y desear que Piedralaves pueda recuperar la normalidad cuanto antes".