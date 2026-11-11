Aparecen pintadas en la sede provincial del PSOE en Ávila en las que se les acusa de "traidores" y "asesinos"

El PSOE de Ávila ha condenado las pintadas aparecidas en la puerta y la fachada de su sede provincial.

Se pueden leer insultos como “puteros”, “traidores” y “asesinos”, además de mensajes contra el régimen constitucional de 1978, proclamas como “Arriba España” y simbología fascista.

Los hechos ya han sido denunciados por la formación socialista, que considera que estos actos suponen un ataque intolerable contra una organización política y contra los principios de convivencia democrática.

El secretario general del PSOE de Ávila, Carlos Montesino, ha expresado su rechazo a lo sucedido y ha advertido de que no se trata de una simple gamberrada.

“No estamos ante unas pintadas sin importancia. Estamos ante una expresión de odio y de intolerancia que pretende señalar, intimidar y amedrentar a quienes defendemos un proyecto político legítimo y democrático”, ha señalado.

Montesino ha defendido que la discrepancia política forma parte de la democracia, pero ha advertido de que no puede utilizarse como justificación para los insultos o las amenazas.

“Quienes recurren a estas prácticas demuestran que no aceptan las reglas del juego democrático, que no respetan la pluralidad y que no entienden que en democracia nadie tiene derecho a imponer sus ideas mediante amenazas, insultos o intimidación. La discrepancia política es legítima; el odio y la violencia nunca lo son”, ha afirmado.

El dirigente socialista también ha vinculado estos hechos con la cita electoral del próximo 29 de noviembre.

“Lo que nos jugamos es si queremos avanzar como sociedad o retroceder hacia la involución; si defendemos una democracia en la que cabemos todos, con nuestras diferencias, o si permitimos que quienes no aceptan la pluralidad pretendan imponer su visión mediante el miedo y la intimidación”, ha manifestado.