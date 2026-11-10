El alcalde Germán Ulloa junto a una imagen actual del río pasando por Piedralaves. ICAL

Germán Ulloa, alcalde de Piedralaves: "Hay muchos nervios; en verano sufrimos el incendio y ahora, esto"

Piedralaves vive este martes un día trágico con la preocupación y la incertidumbre ante el riesgo de inundaciones provocado por las intensas precipitaciones previstas en la provincia de Ávila.

La Junta de Castilla y León ha declarado la situación 2 del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCYL), después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activara el aviso rojo por lluvias.

Ante este escenario, a las 10.12 horas se ha ordenado la evacuación total de Piedralaves, una medida que afecta a más de 3.000 personas.

El dispositivo incluye también el traslado de 66 residentes de un centro de mayores, que están siendo reubicados en instalaciones de acogida de El Tiemblo y Ávila.

El alcalde de Piedralaves, Germán Ulloa, ha confirmado a este medio que la evacuación ya se ha llevado a cabo y que los vecinos se encuentran en los espacios habilitados.

“Ya está la población evacuada. Están tanto en el polideportivo como en el colegio”, ha explicado.

El regidor, que se encontraba desplazándose hacia uno de estos puntos de acogida, ha señalado que los servicios de emergencia están trabajando para atender y ubicar a todas las personas desalojadas.

Ahora, la evolución de la situación dependerá de las condiciones meteorológicas de las próximas horas.

“Todo dependerá de esas previsiones", ha advertido Ulloa, que no ha ocultado la preocupación que se vive entre los habitantes del municipio.

“Con muchos nervios”, ha reconocido al ser preguntado por cómo están afrontando los vecinos la evacuación.

En cuanto al estado de las instalaciones, el alcalde ha indicado que, por el momento, funcionan con normalidad.

También ha explicado que se están realizando maniobras para reducir el volumen de agua embalsada y disponer de mayor capacidad ante la posible llegada de nuevas precipitaciones.

“Las instalaciones están ahora funcionando perfectamente. Se está desaguando por las válvulas de fondo para intentar recoger más caudal para que la presa pueda luego soportar más volumen si se mantiene esa situación de alerta roja»” ha detallado.

Ulloa ha subrayado que Piedralaves no se había enfrentado anteriormente a un episodio de estas características.

“Yo creo que es la primera vez que tenemos una situación tan extrema como esta por inundaciones”, ha afirmado.

A la preocupación por las lluvias se suma, además, el incendio que ha afectado al municipio el pasado verano.

“Eso, sumado a un incendio que hemos sufrido, imagínese la repercusión que puede tener y la magnitud de todo esto que nos está afectando”, ha señalado.

Pese a la tensión de la jornada, el regidor ha trasladado que, en el momento de realizarse la entrevista, la situación permanecía tranquila y no se habían registrado daños personales.

“De momento, todo tranquilo”, ha indicado.

La incertidumbre se mantiene, ya que las previsiones apuntan a que el episodio podría prolongarse durante la noche y continuar también mañana.

“La verdad es que hasta las once de la noche y mañana también podríamos ir a más”, ha advertido el alcalde.

Mientras tanto, los efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil y el resto de los servicios de emergencia continúan trabajando de forma coordinada para garantizar la seguridad de los vecinos y atender las necesidades de las personas evacuadas.