DIRECTO | Mañueco cancela su asistencia al funeral de Urda por las lluvias de Piedralaves, con 3.000 vecinos evacuados
Última hora las inundaciones en la provincia de Ávila.
Más información: Evacuan a los 2.200 vecinos de Piedralaves (Ávila) por riesgo de desbordamiento de la presa por la borrasca Bruna
LAS CLAVES
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La CHD pide extremar la precaución aguas abajo y advierte de posibles crecidas
Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) comunica que mantiene una especial vigilancia sobre los ríos y arroyos de la cuenca.
A esta hora se encuentran en aviso amarillo el río Tormes, a su paso por el punto de control de El Barco de Ávila (Ávila), con tendencia ascendente.
Por ello, se pide extremar la precaución aguas abajo del citado punto.
Desde la CHD se recomienda mucha precaución ante la posibilidad de crecidas de carácter local en arroyos y cauces menores.
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Germán Ulloa, alcalde de Piedralaves: "Hay muchos nervios; en verano sufrimos el incendio y ahora, esto"
El alcalde de Piedralaves, Germán Ulloa, ha confirmado a este medio que la evacuación ya se ha llevado a cabo y que los vecinos se encuentran en los espacios habilitados.
“Ya está la población evacuada. Están tanto en el polideportivo como en el colegio”, ha explicado.
El regidor, que se encontraba desplazándose hacia uno de estos puntos de acogida, ha señalado que los servicios de emergencia están trabajando para atender y ubicar a todas las personas desalojadas.
“Con muchos nervios”, ha reconocido al ser preguntado por cómo están afrontando los vecinos la evacuación.
En cuanto al estado de las instalaciones, el alcalde ha indicado que, por el momento, funcionan con normalidad.
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Imágenes de la emergencia en Ávila
Como se puede ver en la imagen, la Guardia Civil participa en la evacuación preventiva de Piedralaves ante el riesgo de inundaciones.
Unas 3.000 personas afectadas, entre ellas 66 residentes de un centro de mayores que están siendo trasladados a El Tiemblo y Ávila.
Sin daños personales ni cortes de suministros hasta el momento.
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Perímetro de seguridad
La evacuación se está llevando a cabo hacia las zonas altas de la población, con el pabellón polideportivo y el CEIP San Juan de la Cruz como puntos habilitados para acoger a las personas evacuadas.
Asimismo, se ha establecido un perímetro de seguridad y se ha reforzado la vigilancia en la carretera CL-501 para facilitar el acceso y la llegada de los servicios de emergencia.
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No se han registrado daños personales
Por su parte, la Guardia Civil refuerza su vigilancia en la provincia de Ávila ante las fuertes lluvias.
Ahora mismo y desde las 10:00h participa en el dispositivo de evacuación de Piedralaves ante el riesgo de inundaciones. Afecta aproximadamente a 3.000 personas, entre ellas 66 residentes de un centro de mayores que están siendo reubicados en El Tiemblo y Ávila.
Hasta el momento no se han registrado daños personales ni afecciones en los suministros eléctricos y telefónicos. Imágenes de los alrededores de Piedralaves y la presa del Horcajo.
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Previsión
Las previsiones meteorológicas apuntan a acumulaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas, aunque el riesgo es todavía mayor debido a que, en determinados momentos, los registros podrían superar los “200 ó 300 litros”.
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“Posible rebosamiento de la presa del Horcajo”
La amenaza de lluvias extraordinarias y el riesgo de inundaciones han obligado a la Junta de Castilla y León a ordenar la evacuación de Piedralaves (Ávila) ante el “posible rebosamiento de la presa del Horcajo”.
La Agencia de Protección Civil ha enviado un mensaje masivo a los teléfonos móviles de los vecinos mediante el sistema Es-Alert para pedirles que abandonen la localidad y se dirijan al pabellón municipal o al Colegio San Juan de la Cruz, donde deberán seguir las instrucciones de los servicios de emergencia.
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Situación 2 del Plan de Protección Civil
Hay que recordar que la Junta de Castilla y León declaró ayer la situación 2 del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (Inuncyl).
⏰ 11:45h. 📹⚠️ Nos llegan estás imágenes desde Guisando (#Ávila) #Temporal #Lluvias #FMA #BorrascaBruna Imágenes de Miguel Garro https://t.co/xoRJyUjOBD— MeteoÁvila (@Meteoavila2) November 10, 2026
También acordó la suspensión de la actividad lectiva durante la jornada de hoy en los centros educativos de los 32 municipios del sur de Ávila afectados por la alerta roja meteorológica.
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Mañueco cancela su agenda
Toda Castilla y León está pendiente del sur de Ávila. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha suspendido su agenda pública.
Lo ha hecho ante la alerta roja por lluvias provocadas por las intensas precipitaciones que han obligado a evacuar el municipio por el riesgo de rebosamiento de la presa del Horcajo.
Por este motivo, no asistirá a la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, que se celebrará esta tarde en la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo, tal y como estaba previsto en su agenda.
El presidente va a seguir la evolución del temporal desde el Centro de Emergencias del 112, según han confirmado fuentes de la Junta a este medio.