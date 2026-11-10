DIRECTO | Mañueco cancela su asistencia al funeral de Urda por las lluvias de Piedralaves, con 3.000 vecinos evacuados

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) comunica que mantiene una especial vigilancia sobre los ríos y arroyos de la cuenca.

A esta hora se encuentran en aviso amarillo el río Tormes, a su paso por el punto de control de El Barco de Ávila (Ávila), con tendencia ascendente.

Por ello, se pide extremar la precaución aguas abajo del citado punto.

Desde la CHD se recomienda mucha precaución ante la posibilidad de crecidas de carácter local en arroyos y cauces menores.