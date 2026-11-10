Imagen del aerogenerador en llamas en la provincia de Ávila. @InfuesAvila X (antes Twitter)

Aluvión de llamadas al 112 por un aerogenerador en llamas en un parque eólico de la provincia de Ávila

Efectivos de los Bomberos de Ávila y de la Guardia Civil han tenido que desplazarse hasta un parque eólico en San Juan del Olmo por el incendio de un aerogenerador que ha provocado la sorpresa de quienes circulaban por la zona.

Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, a partir de las 16:22 horas, se han recibido una veintena de llamadas alertando del incendio.

Los hechos han ocurrido a la altura del kilómetro 8 de la carretera AV-120 y, por el momento, no hay que lamentar personas heridas por este incendio.

En las imágenes compartidas en redes sociales puede verse que el incendio del aerogenerador ha provocado una densa columna de humo y las llamas pueden ser vistas desde varios centenares de metros.