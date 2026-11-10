Evacuan a los 2.200 vecinos de Piedralaves (Ávila) por riesgo de desbordamiento de la presa por la borrasca Bruna

La amenaza de lluvias extraordinarias y el riesgo de inundaciones han obligado a la Junta de Castilla y León a ordenar la evacuación de Piedralaves (Ávila) ante el “posible rebosamiento de la presa del Horcajo”.

La Agencia de Protección Civil ha enviado un mensaje masivo a los teléfonos móviles de los vecinos mediante el sistema Es-Alert para pedirles que abandonen la localidad y se dirijan al pabellón municipal o al Colegio San Juan de la Cruz, donde deberán seguir las instrucciones de los servicios de emergencia.

Por este motivo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anulado su convocatoria para acudir a la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, presidida por SS.MM. los Reyes.

Una medida de prevención que evidencia la gravedad de una situación marcada por las precipitaciones extremas previstas para las próximas horas y por la especial vulnerabilidad de unos terrenos castigados recientemente por los incendios forestales.

La decisión llega después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activara el aviso rojo por lluvias extraordinarias en el sur de la provincia de Ávila, vigente desde las 9.00 horas de este martes hasta la medianoche.

Ante este escenario, la Junta ha elevado de situación operativa 1 a 2 el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (Inuncyl).

Se trata de una decisión comunicada por el delegado territorial en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, tras presidir la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en la que participaron representantes de las administraciones y alcaldes de los municipios afectados.

Las previsiones meteorológicas apuntan a acumulaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas, aunque el riesgo es todavía mayor debido a que, en determinados momentos, los registros podrían superar los “200 ó 300 litros”.

⏰ 11:45h. 📹⚠️ Nos llegan estás imágenes desde Guisando (#Ávila) #Temporal #Lluvias #FMA #BorrascaBruna Imágenes de Miguel Garro https://t.co/xoRJyUjOBD — MeteoÁvila (@Meteoavila2) November 10, 2026

Un volumen de agua que preocupa especialmente por las condiciones del terreno en buena parte de la zona afectada, donde el incendio forestal de Burgohondo dejó importantes daños tanto en el Alto Tiétar como en las áreas del Alberche y Pinares.

El problema es que las lluvias intensas pueden arrastrar cenizas, tierra, piedras y vegetación, además de provocar crecidas repentinas de los cauces.

“La erosión del terreno puede provocar arrastres, avenidas y desbordamientos”, advirtió Hernández Herrero, que puso el foco en el peligro que estas circunstancias pueden representar para los vecinos.

La escasa consistencia del suelo tras el fuego aumenta también la posibilidad de desprendimientos y caídas de árboles.

Por ello, el mensaje de la Junta ha sido contundente: reducir al mínimo la movilidad.

“Minimizar al máximo los desplazamientos que no son estrictamente necesarios en las localidades del sur de Ávila”, reclamó el delegado territorial, que insistió en que los viajes imprescindibles “son muy pocos”.

32 municipios sin clases

La alerta también ha tenido consecuencias directas en la actividad educativa y sanitaria. La Junta ha suspendido las clases en 32 localidades del sur de Ávila: La Adrada, El Barraco, Burgohondo, Casavieja, Casillas, Cebreros, Fresnedilla, Higuera de las Dueñas, El Hoyo de Pinares, Mijares, Navahondilla, Navaluenga, Piedralaves.

También San Juan de la Nava, Santa María del Tiétar, Sotillo de la Adrada, El Tiemblo, Villanueva de Ávila, El Arenal, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cuevas del Valle, Gavilanes, Guisando, El Hornillo, Lanzahíta, Mombeltrán, Pedro Bernardo, Poyales del Hoyo, San Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle y Villarejo del Valle.

En estos mismos municipios, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila ha decidido anular las actividades no urgentes, entre ellas revisiones, vacunaciones y analíticas.

Las consultas se mantienen, al menos por el momento, y quienes acudan a realizarse alguna de las pruebas canceladas serán atendidos.

La evolución de las precipitaciones determinará si es necesario adoptar nuevas restricciones.

El Cecopi mantendrá un seguimiento permanente de la situación meteorológica e hidrológica en coordinación con los ayuntamientos y los equipos de intervención.

No se descarta que las medidas puedan extenderse a más localidades si las lluvias empeoran las previsiones o aumenta el riesgo de inundaciones.

En Piedralaves se han adoptado medidas preventivas relacionadas con el abastecimiento. Las entradas de agua a los depósitos desde las captaciones permanecen cerradas para evitar una posible contaminación por los arrastres provocados por las lluvias.

Los tres depósitos municipales están llenos y cuentan con reservas suficientes para garantizar el suministro durante dos días si no se puede recuperar la entrada de agua.

El Consistorio ha pedido a los vecinos moderar el consumo y utilizar, siempre que sea posible, los depósitos habilitados en la vía pública.

Ante el riesgo de crecidas repentinas, la Junta ha trasladado a los ayuntamientos una serie de recomendaciones para que lleguen al conjunto de la población.

Entre ellas, evitar cualquier desplazamiento innecesario durante los episodios de lluvia intensa, no atravesar zonas inundadas, cauces, vados o pasos subterráneos y mantenerse alejados de ríos, arroyos y barrancos, aunque aparentemente transporten poca agua.

También se aconseja no estacionar vehículos ni acampar en las proximidades de los cauces o en zonas susceptibles de inundación, revisar los desagües y sistemas de evacuación de agua y permanecer atentos a la evolución de los avisos meteorológicos.

Las autoridades insisten en la importancia de seguir únicamente las indicaciones de los canales oficiales y prestar atención a los mensajes de emergencia enviados mediante Es-Alert.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, junto con los efectivos del Servicio Territorial de Medio Ambiente y los servicios municipales, permanecerán desplegados para atender las incidencias que puedan producirse.

La evolución de las próximas horas será determinante para conocer el alcance de las precipitaciones y sus consecuencias en una comarca especialmente expuesta por los daños que dejó el fuego.