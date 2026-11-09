El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante un acto de precampaña en el municipio abulense de El Barco de Ávila, este lunes Rmestudios ICAL

Mañueco: "Nunca un Gobierno hizo tanto daño a los servicios públicos como el de Sánchez, Feijóo traerá la buena gestión"

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este lunes que "nunca un Gobierno hizo tanto daño a la calidad de los servicios públicos" como el de Pedro Sánchez y ha presentado a Alberto Núñez Feijóo como quien "traerá la tranquilidad de la buena gestión" a partir del 29 de noviembre.

A apenas veinte días de las elecciones generales, Mañueco ha situado la cita electoral como decisiva en un acto de precampaña del PP en el municipio abulense de El Barco de Ávila.

"En estas elecciones generales está en juego el futuro de España y el cambio político, el cambio necesario que queremos el 29 de noviembre", ha afirmado. Según el dirigente popular, los ocho años de Gobierno socialista se resumen en "mentiras, escándalos diarios y una nefasta gestión".

Y ha asegurado que se trata de un balance que "tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez".

Ha detallado las consecuencias de esa gestión. "La mala gestión tiene consecuencias, hace que los médicos, por la soberbia de la ministra de Sanidad, se pongan en huelga; que las pulseras antimaltrato no funcionen; trae accidentes ferroviarios", ha señalado.

Por eso, ha añadido, "necesitamos un Gobierno responsable que sea capaz de trabajar más y dedicarse menos al relato".

Frente a ese diagnóstico, ha contrapuesto la alternativa popular. "El 29 de noviembre nos jugamos volver a la gestión eficaz, a la tranquilidad de la buena gestión. Esa es la tarea que va a traer Alberto Núñez Feijóo", ha dicho.

La "gestión eficaz"

Y ha recordado que "el ADN del PP es la gestión eficaz y lo estamos demostrando en nuestra tierra", con los servicios públicos de Castilla y León, que se encuentran "entre los mejores de España".

Mañueco ha descrito el Gobierno que considera necesario: uno "que se preocupe y se ocupe de las infraestructuras y de la calidad de los servicios públicos", capaz de "garantizar el derecho a la vivienda", "bajar los impuestos", "dotar de médicos a las comunidades" e impulsar la educación.

También ha reclamado un Ejecutivo "al lado de los agricultores, de los ganaderos y del medio rural" que defienda la PAC y facilite la incorporación de jóvenes al campo.

Sobre la vivienda, ha apuntado que el problema apenas existía cuando llegó Sánchez y ahora es la primera preocupación de los españoles. "Quien ha creado el problema no puede ser quien lo resuelva", ha sostenido, mientras ha reivindicado la política de la Junta de "más vivienda pública y más ayudas al alquiler".

En la recta final ha apelado a la movilización. "Nos quedan 20 días", ha recordado, pidiendo al PP de Castilla y León que esté "movilizado a tope" y "con las pilas cargadas".

"El 29 de noviembre tenemos que ir en masa a votar, a ganar las elecciones, a por la victoria para que no haya ningún tipo de duda. Todos con Feijóo, vamos a por la victoria", ha concluido.