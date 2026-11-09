Imagen de archivo de una tormenta en la ciudad de Ávila Ricardo Muñoz ICAL

La Junta declara el nivel 2 de Inuncyl en Ávila ante el riesgo de inundaciones y se suspenden las clases en 32 pueblos

La Junta de Castilla y León declaró este lunes la situación 2 del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (Inuncyl) en la provincia de Ávila, ante la previsión de precipitaciones intensas y el incremento del riesgo de desbordamientos de cauces e inundaciones en zonas urbanas y rurales.

La medida fue adoptada a las 17:30 horas por el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) celebrada esta tarde.

La decisión responde a la evolución adversa de las previsiones meteorológicas y al consiguiente incremento del riesgo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el sur de la provincia de Ávila permanecerá bajo aviso naranja desde las 00:00 horas de este martes, 10 de noviembre, y pasará a nivel rojo a partir de las 9:00 horas.

La activación de la situación 2 del Inuncyl también tiene en cuenta las precipitaciones registradas durante las últimas horas y la previsión de un incremento significativo de los caudales en varios tramos fluviales de la provincia.

Esta situación podría provocar desbordamientos de cauces e inundaciones en zonas urbanas y rurales que superen la capacidad de respuesta de los medios y recursos locales.

Clases suspendidas

Ante este escenario, el delegado territorial anunció inicialmente la suspensión de 32 rutas de transporte escolar en el sur de Ávila, que afectan a 943 alumnos, así como de la actividad lectiva en los 10 centros educativos receptores de estos servicios.

Los centros afectados por esta primera medida son el IES Arenas de San Pedro, CEIP Zorrilla Monroy, IES Valle del Alberche, IES Candavera, IES Sierra del Valle, IES Hermenegildo Martín Borro, CEIP Toros de Guisando, IES José Luis López Aranguren, CEIP Juan Vives y CEE Príncipe Don Juan.

Asimismo, la Junta recomienda extremar la precaución en todos los desplazamientos por carretera ante las condiciones meteorológicas previstas.

Posteriormente, la Administración autonómica ha ampliado la suspensión de la actividad lectiva a los centros escolares de 32 municipios del sur de la provincia.

Entre ellos,se encuentran La Adrada, El Barraco, Burgohondo, Casavieja, Casillas, Cebreros, Fresnedilla, Higuera de las Dueñas, El Hoyo de Pinares, Mijares, Navahondilla, Navaluenga, Piedralaves, San Juan de la Nava, Santa María del Tiétar, Sotillo de la Adrada, El Tiemblo y Villanueva de Ávila.

La medida también afecta a El Arenal, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cuevas del Valle, Gavilanes, Guisando, El Hornillo, Lanzahíta, Mombeltrán, Pedro Bernardo, Poyales del Hoyo, San Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle y Villarejo del Valle.

Anulación de analíticas

Por otra parte, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila anuló las analíticas programadas en siete centros de salud.

En concreto, las cancelaciones afectan a Arenas de San Pedro y Mombeltrán durante el miércoles; Lanzahíta, el martes; Burgohondo, el martes y el jueves; Candeleda, el jueves; Sotillo de la Adrada, el martes y el miércoles; y Piedralaves, el miércoles.

Por su parte, el Cecopi mantendrá un seguimiento permanente de la evolución meteorológica e hidrológica en coordinación con las administraciones locales y los servicios de intervención, con el objetivo de anticiparse a posibles incidencias derivadas de las precipitaciones y del aumento de los caudales.

En la reunión también participó el Ayuntamiento de Ávila, en su condición de titular del servicio provincial de prevención de incendios.

Finalmente, la Junta de Castilla y León recuerda la importancia de adoptar medidas preventivas para minimizar los posibles efectos de este episodio de lluvias.

Entre sus recomendaciones se encuentran evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de precipitaciones intensas, no atravesar zonas inundadas, cauces, vados ni pasos subterráneos y mantenerse alejado de ríos, arroyos y barrancos, incluso cuando aparentemente lleven poca agua.

Asimismo, aconseja no estacionar vehículos ni acampar en zonas próximas a cauces o susceptibles de inundación, revisar y limpiar los desagües y sistemas de evacuación de agua, y mantenerse informado a través de los canales oficiales y de los posibles avisos del sistema de alertas a la población ES-Alert.

62,4 litros por metro cuadrado

Puerto del Pico, en la provincia de Ávila, lidera las precipitaciones acumuladas en Castilla y León durante la jornada de este lunes, con un total de 62,4 litros por metro cuadrado, según los datos registrados hasta las 18:00 horas.

Esta cantidad sitúa a la estación abulense como la segunda con mayor acumulación de lluvia entre las diez estaciones recogidas en el listado nacional.

Por su parte, la estación de esquí de La Covatilla, en Salamanca, ocupa el segundo puesto de Castilla y León, con 50,4 litros por metro cuadrado acumulados hasta las 18.40 horas, mientras que Navasfrías, también en la provincia salmantina, registra 46,8 litros hasta las 15:00 horas.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el aviso rojo por fuertes precipitaciones para este martes en el sur de la provincia de Ávila, desde las 9:00 hasta las 23:59 horas, ante la previsión de acumulaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas y 30 litros en una hora.