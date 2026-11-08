Declaran el aviso naranja en el sur de Ávila por precipitaciones acumuladas de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informó de un aviso naranja en el sur de Ávila desde este domingo a las 21 horas, por precipitaciones intensas acumuladas que podrían llegar a los 100 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas, pero que podrían alcanzar los 200 en 72 horas.

Estos acumulados se esperan principalmente en la parte más occidental de la provincia, en un aviso que continúa al día siguiente. El aviso se reduce a amarillo en el sur de Salamanca y en la comarca zamorana de Sanabria.

En ambos casos, por posibilidad de acumularse 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, pero con opciones de alcanzar también los 200 en 72 horas. Igualmente, se activa también otro aviso, en este caso por fuertes rachas de viento, en el sur de Segovia, donde la velocidad máxima podría llegar hasta los 80 kilómetros por hora.