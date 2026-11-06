Tellado considera “obligatorio” que el PP de Ávila mantenga los diputados en el Congreso para “reconstruir” España

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, cierra un acto de presentación de las candidaturas por la circunscripción de Ávila al Congreso de los Diputados y al Senado. Rmstudios / Ical

El secretario general del Partido Popular Miguel Tellado participó este viernes en el acto de presentación de las candidaturas del PP de Ávila al Congreso y al Senado para las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, y en su intervención fijó como “obligatorio” que su partido mantenga los dos diputados en el Congreso y pidió trabajo y compromiso para que “Ávila esté en primera fila para reconstruir España” tras “ocho años de sanchismo, que lo ha destrozado todo”.

“Ávila ayudó decisivamente a poner los cimientos de la España en libertad y puso mucho de su parte para levantar la España de todos, una España que debemos reivindicar y que Sánchez ha atacado de forma reiterada durante todos estos años”, comentó Tellado, quien pidió que “Ávila tiene que estar ahora en primera fila para reconstruirla, porque el 29 de noviembre no votamos solo un nuevo Gobierno, votamos volver a creer en España y votamos también por reconstruir todo lo destruido”, y “en esta tarea”, dijo, “estoy seguro el Partido Popular de Ávila no va a fallar”.

“Quedan tres semanas y dos días para que Sánchez sea pasado y para que España tenga un nuevo futuro”, comentó el dirigente popular, quien ante los asistentes y los miembros de las dos candidaturas, comentó que “he venido también a poner deberes. Ávila reparte tres diputados en el Congreso y hasta ahora teníamos un 2-1, y a partir del 29 de noviembre tenemos que tener un 2-1. No nos vale un resultado distinto, no nos vale un resultado menor. El 2-1 lo podemos conseguir porque somos el partido de Ávila, el partido que siempre ha defendido a esta provincia y ese es el reto electoral que tenemos por delante y no nos podemos permitir fallar”.

Tellado tuvo palabras de elogio para Héctor Palencia, “un diputado valiente que se enfrentó a Óscar Puente, y Puente ahora está en su casa y Héctor aquí”; agradeció el trabajo de Patricia Rodríguez y su paso a la política local como candidata a la Alcaldía, y de Alicia García dijo que “tuvo el mejor trabajo con la mayoría del PP en el Senado”.