María del Rosario Sáez, rectora de la Universidad Católica de Ávila, y el director general de la Fundación TecnoVitae, Javier Escribano. Fotografía: Fundación Tecnovitae.

La Universidad Católica de Ávila se incorpora a la red de amigos de TecnoVitae y suma a sus estudiantes al concurso 3x3

La Fundación TecnoVitae y la Universidad Católica de Ávila (UCAV) han formalizado un acuerdo de colaboración por el que la institución académica pasa a formar parte de la red de amigos de TecnoVitae.

Esta incorporación refuerza la conexión entre el ámbito universitario y el entorno empresarial e industrial, y abre nuevas oportunidades de colaboración para acercar el talento joven a los retos de la innovación.

El acuerdo ha sido firmado por María del Rosario Sáez, rectora de la Universidad Católica de Ávila, y Javier Escribano, director general de Fundación TecnoVitae.

Uno de los principales resultados de esta colaboración es la incorporación de los estudiantes de la UCAV al concurso 3x3 TecnoVitae, que podrán disputar desde esta edición.

La iniciativa propone a los universitarios un reto para desarrollar ideas y plantear soluciones innovadoras, trabajando en equipo y poniendo en práctica habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico y la comunicación.

Con la participación de la Universidad Católica de Ávila, TecnoVitae continúa ampliando la presencia de estudiantes de Castilla y León en el concurso y acercando sus proyectos al ámbito académico.

El objetivo es ofrecer a los jóvenes espacios en los que puedan desarrollar sus capacidades, compartir conocimiento y conectar su formación con los desafíos del mundo profesional.

Conexiones

La incorporación de la UCAV a la red de amigos de Fundación TecnoVitae se enmarca en la apuesta de la entidad por fortalecer la colaboración entre universidades, empresas e instituciones. Esta red constituye un espacio para compartir conocimiento, generar sinergias y promover iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo tecnológico, la innovación y la competitividad del tejido empresarial.

A través de este acuerdo, ambas instituciones refuerzan su compromiso con el talento universitario y con la creación de oportunidades para que los estudiantes puedan acercarse a la realidad empresarial e industrial, conocer sus retos y contribuir a dar respuesta a ellos.