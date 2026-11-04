Operativa relámpago de la Guardia Civil en Santiago de Tormes: 130 kilos de setas requisadas y siete denuncias

Frenazo en seco a las cuadrillas ilegales en pleno corazón micológico de la provincia de Ávila. La Guardia Civil ha intervenido cerca de 130 kilogramos de boletus en un dispositivo especial de control desplegado en la pedanía de Navasequilla, dentro del término municipal de Santiago de Tormes.

La operación se enmarca dentro de las labores de vigilancia intensificada con motivo de la campaña micológica de otoño para proteger los montes acotados de la explotación furtiva e indiscriminada.

Durante el operativo, las patrullas identificaron a varias personas que transportaban volúmenes desorbitados de ejemplares.

Al solicitar la documentación, los agentes comprobaron que carecían de las licencias obligatorias para la recogida en terreno acotado, por lo que procedieron a la incautación inmediata de las setas y a la tramitación de seis denuncias administrativas por recolección no autorizada.

Recipientes prohibidos

A las denuncias por furtivismo se sumó una séptima infracción por llevar los boletus almacenados en recipientes cerrados que impedían la correcta ventilación.

Cabe recordar que la normativa exige el uso de cestas de mimbre u otros soportes transpirables que permitan la caída de las esporas al suelo para garantizar la regeneración del hongo en el pinar.

El despliegue contó con la coordinación de los Puestos de la Guardia Civil de Muñogalindo, El Barco de Ávila y Navarredonda de Gredos, trabajando mano a mano con un celador de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Desde la Benemérita recuerdan a los aficionados y recolectores que es obligatorio consultar la plataforma Micocyl para comprobar qué zonas requieren permiso y respetar siempre los límites para garantizar la sostenibilidad de la Sierra de Gredos.