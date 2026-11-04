Alta Moraña, de 60 ganaderos a más de 600 socios: el crecimiento de una cooperativa que sostiene el campo abulense

Lo que comenzó en 1980 como una unión de 60 ganaderos de la comarca abulense de La Moraña para abaratar costes y mejorar la rentabilidad de sus explotaciones se ha convertido, en una de las principales referencias del cooperativismo agroalimentario.

Más de cuatro décadas después, Alta Moraña, con sede en San Pedro del Arroyo, supera ya los 600 socios y ha cerrado su último ejercicio con una facturación superior a los 37 millones de euros.

Una trayectoria que acaba de recibir el reconocimiento de la Junta de Castilla y León, que le ha concedido el premio a la mejor empresa cooperativa en la XVII edición de los Premios de la Comunidad al Cooperativismo y la Economía Social de la Junta de Castilla y León.

Se trata de unos premios al Cooperativismo y la Economía Social, organizados por la Consejería de Economía y Empleo, que se celebrarán el 9 de noviembre en el Seminario de San Atilano, en Zamora.

El galardón distingue la evolución de una entidad que ha ampliado progresivamente su actividad hasta convertirse en un apoyo para agricultores y ganaderos, tanto en el suministro de materias primas y la fabricación de piensos como en el asesoramiento técnico y la comercialización de producciones.

La Junta ha valorado para la concesión de estos premios aspectos como la incorporación de nuevas tecnologías, el esfuerzo innovador, la evolución empresarial y las características del colectivo emprendedor.

El origen de Alta Moraña responde a la necesidad de los ganaderos de la comarca de reducir los costes de alimentación del ganado y mejorar las condiciones de comercialización de sus producciones.

Con el impulso del Servicio de Extensión Agraria, 60 profesionales del vacuno lechero pusieron en marcha en 1980 un proyecto común basado en la compra conjunta de materias primas.

La unión permitía acceder a mejores condiciones de suministro y afrontar de manera colectiva gastos que, individualmente, resultaban más difíciles de asumir.

A partir de aquella iniciativa, la cooperativa fue ampliando servicios y consolidando una estructura empresarial capaz de responder a nuevas necesidades del campo.

Hoy, Alta Moraña cuenta con más de 600 socios y se ha consolidado como la mayor fábrica de piensos de la provincia de Ávila.

Instalaciones de Alta Moraña. Cedida

La elaboración de alimentación animal constituye su principal línea de negocio, con una producción superior a las 80.000 toneladas anuales.

Sus instalaciones suministran tanto a los socios como a clientes externos, en una actividad que se complementa con la comercialización de vacuno de carne y productos lácteos.

La evolución de la entidad también se refleja en sus cuentas. El último ejercicio cerrado arrojó un beneficio de 1,6 millones de euros, con una facturación por encima de los 37 millones.

El presidente de Alta Moraña, José Antonio Hernández Martín, destacó durante la Asamblea General de 2026 la satisfacción de la entidad con el balance presentado y vinculó los resultados al trabajo realizado y a la vocación de servicio a los socios.

“Los resultados son fantásticos y reflejan que se ha trabajado bastante bien”, señaló. Pero, más allá de las cifras, subrayó la importancia de que la cooperativa siga siendo «una herramienta útil para sus socios», con mayor implantación territorial y capacidad para atender las necesidades del sector.

Piensos, asesoramiento y diversificación

La actividad de Alta Moraña va más allá de la fabricación de piensos. La cooperativa desarrolla formulaciones adaptadas a las necesidades de distintas especies ganaderas, con especial experiencia en vacuno de leche y de carne, ovino y caprino.

Este trabajo se completa con asesoramiento nutricional, apoyo veterinario y asistencia técnica en cuestiones relacionadas con el manejo, la planificación sanitaria y reproductiva y el seguimiento de los animales.

Servicios que permiten a los profesionales asociados disponer de recursos especializados y afrontar la gestión de sus explotaciones con el respaldo de una estructura común.

La cooperativa también ha explorado vías de diversificación vinculadas a la transformación de las producciones ganaderas.

Elabora yogures y arroz con leche de manera artesanal a partir de leche de vaca y oveja, una combinación que aporta personalidad a sus productos. Ambos cuentan con los distintivos de calidad Ávila Auténtica y Tierra de Sabor.

A esta actividad se suma la Granja Cerromonte, una explotación intensiva de ovino lechero de raza Lacaune.

La leche que recoge Alta Moraña se destina a la elaboración de sus propios productos lácteos, mientras que los quesos que comercializa proceden de otros fabricantes.

El reto del relevo

Uno de los datos que mejor ilustran la evolución de Alta Moraña es el crecimiento de su base social. De los 60 ganaderos que participaron en su constitución ha pasado a superar los 600 socios en 2026. Solo durante 2025 registró un incremento neto de 50 miembros, una evolución que la cooperativa relaciona, entre otros factores, con la incorporación de jóvenes al proyecto.

El relevo generacional es uno de los grandes desafíos del campo, especialmente en las comarcas rurales, donde la continuidad de las explotaciones resulta determinante para mantener la actividad económica y la población.

Alta Moraña forma parte de URCACYL desde los inicios de esta organización y participa también en iniciativas y entidades vinculadas al sector agroalimentario, como Carnavil y NACOOP, S. A. Su actividad repercute no solo en las explotaciones asociadas, sino también en el empleo y en la demanda de bienes y servicios que genera su funcionamiento.

Un reconocimiento

El premio concedido a Alta Moraña forma parte de la XVII edición de los Premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía Social, con los que la Junta reconoce la actividad de entidades y personas que contribuyen al desarrollo de este modelo empresarial.

Junto a la cooperativa abulense, Mayuka Sociedad Cooperativa ha sido distinguida como mejor iniciativa cooperativa, mientras que La Encina Servicios Integrados SLU ha recibido el reconocimiento a la mejor empresa con otras formas jurídicas de economía social. La relación de galardonados se completa con Enrique Cabero Morán, premiado por su contribución al desarrollo del cooperativismo y la economía social en Castilla y León.

EL ESPAÑOL Castilla y León habla con su presidente José Antonio Hernández Martín para conocer más sobre el presente y futuro de la entidad premiada.

Pregunta. ¿Qué valoración se hace de este premio?

Respuesta. Lo recibimos con mucha alegría y, sobre todo, con mucho orgullo por las personas que han hecho posible que Alta Moraña llegue hasta aquí.

P.- Hoy somos más de 600 socios, pero seguimos teniendo el mismo propósito: ayudar a que nuestras explotaciones sean rentables y tengan futuro.



R.- Para nosotros, crecer tiene sentido si ese crecimiento sirve para mejorar la vida de nuestros socios y mantener actividad y empleo en nuestros pueblos. El premio es una alegría, pero también una responsabilidad y un estímulo para seguir trabajando.



P.- ¿Cuál es el secreto para que triunfe el cooperativismo?

R.- Si hay un secreto, es la confianza. Una cooperativa funciona cuando el socio siente que se le escucha y que le resulta útil en el día a día. No basta con defender las ventajas de trabajar juntos: hay que demostrarlas con servicios, asesoramiento y resultados. Eso exige cercanía, transparencia y una gestión profesional.



También hay que entender que el proyecto colectivo necesita la implicación de todos. Unidos podemos negociar mejor, acceder a servicios especializados y afrontar retos que serían mucho más difíciles de asumir individualmente.



P.- ¿Cómo se presenta el futuro?

R.- Lo afrontamos con trabajo, que es lo que sabemos hacer, y también con ilusión. Contamos con una base sólida: una cooperativa con más de cuatro décadas de trayectoria y una base social que sigue creciendo.

Nuestro futuro pasa por seguir creciendo junto a nuestros socios y anticipándonos a las necesidades de sus explotaciones. Para ello, contamos con la calidad de nuestros piensos, la experiencia en alimentación animal y un asesoramiento técnico cercano y personalizado.

Y hay una cuestión decisiva: el relevo generacional. Se trata de que las nuevas generaciones participen en las decisiones y contribuyan a construir Alta Moraña en el presente y para los próximos años.



P.- En un momento tan complicado para el sector ganadero y agrario, ¿qué se puede reivindicar?

R.- Lo primero que debemos reivindicar es que producir alimentos sea una actividad rentable, porque es esencial para todos. Los agricultores y ganaderos pedimos unas condiciones que permitan cubrir los costes, remunerar nuestro trabajo e invertir en las explotaciones.



Para ello, necesitamos reglas claras y estables, menos burocracia y que se escuche al sector antes de tomar decisiones que afectan a su día a día. Y reclamamos que los productos que llegan de fuera estén sujetos a exigencias equivalentes.



El relevo generacional también debe ser una prioridad real. No basta con pedir a los jóvenes que se queden: tienen que poder desarrollar aquí su proyecto de vida.



Para finalizar, reivindicamos el papel de las cooperativas. Somos una herramienta para defender nuestras producciones, mejorar nuestras explotaciones y mantener actividad económica en los pueblos.