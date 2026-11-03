Un ataúd con la foto de Pedro Sánchez y banderas a media asta en el balcón del Ayuntamiento. Cedida

Polémica por un ataúd con la foto de Pedro Sánchez en el balcón de un Ayuntamiento de Ávila: el PSOE estalla

El PSOE de Ávila ha denunciado este martes la exhibición de un ataúd simulado con la fotografía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, colocado de manera visible en el balcón del Ayuntamiento de Hoyocasero.

La imagen del féretro se produjo flanqueada por las banderas oficiales del edificio municipal, las cuales se encontraban además a media asta, con motivo del luto nacional por los fallecidos en el accidente de tren en Urda.

Desde la dirección provincial socialista consideran “intolerable” que se utilicen espacios institucionales. “que supuestamente deben representar a la totalidad de los vecinos al margen de sus ideologías” para albergar actos de esta naturaleza.

El secretario general del PSOE de Ávila, Carlos Montesino, ha calificado los hechos de “absolutamente intolerables” y ha lanzado una advertencia sobre los límites del debate público en la actual atmósfera política.



“En democracia se puede criticar, discrepar y protestar contra cualquier Gobierno. Lo que no es admisible es representar la muerte del presidente del Gobierno. La libertad de expresión no puede servir de excusa para normalizar imágenes que alimentan la hostilidad y el enfrentamiento político”, ha señalado Montesino en un comunicado.

“Lo verdaderamente preocupante es que terminemos acostumbrándonos a este tipo de imágenes. Hoy es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero mañana podría ser cualquier alcalde o concejal de nuestros pueblos, independientemente de sus siglas políticas”, alerta.

Exigencia de explicaciones

Ante la gravedad de los hechos ocurridos en el municipio abulense, el PSOE de Ávila ha reclamado formalmente que el Ayuntamiento de Hoyocasero, gobernado por el PP, esclarezca con transparencia cuáles han sido las circunstancias exactas que permitieron la colocación de estos elementos.

Todo ello, apuntan, “sin perjuicio de las responsabilidades políticas o de otro tipo que puedan depurarse a raíz de lo sucedido”.

Para cerrar filas, los socialistas han querido evitar cualquier lectura partidista, insistiendo en que el respeto institucional trasciende las siglas.

“Esto no es una cuestión de siglas ni de ideologías, sino de respeto a las instituciones y a las personas. Una democracia se demuestra también en el respeto a quienes piensan diferente”, ha zanjado Montesino.