El torero Andrés Hernando el día que fue homenajeado en la Plaza de Toros de Ávila. Ricardo Múñoz-Martín Ical

El trágico final del torero Andrés Hernando, triunfador en las principales plazas de España, en la carretera N-110

El fallecido en el accidente de la N-110, a la altura del término municipal de La Colilla (Ávila), es el torero segoviano Andrés Hernando, de 87 años de edad, quien viajaba en el turismo que ha colisionado con el autobús de pasajeros.

Así lo ha podido confirmar este periódico con fuentes cercanas a la víctima. Los hechos han ocurrido sobre las 17:56 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada solicitando asistencia sanitaria para el conductor del turismo, que había resultado herido, estaba inconsciente y se encontraba atrapado.

El aviso se trasladó de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Ávila y a los servicios de emergencias de Sacyl.

Finalmente, el personal sanitario ha terminado confirmado el fallecimiento del matador de toros y, además, ha atendido a un menor de unos 16 años y a dos mujeres de unos 18 y 35 años, que han sido dadas de alta allí mismo.

Figura de la tauromaquia

Andrés Hernando nació en 1939 en La Velilla de Pedraza (Segovia) y fue una de las figuras más reconocidas en el mundo del toreo durante los años que estuvo en activo.

La Plaza de Toros de las Ventas le reconoció en mayo de 2023 con motivo del 60 aniversario de su alternativa, el 1 de julio de 1962, en un acto en el que se descubrió un azulejo conmemorativo.

Un tiempo antes también había sido homenajeado en la Plaza de Toros de Ávila.

A lo largo de su trayectoria logró triunfos muy reconocidos en algunas de las plazas más importantes de España, como las de Madrid, Sevilla o Barcelona, donde dejó su impronta en faenas que todavía muchos aficionados recuerdan.

Quienes le vieron en las plazas definían su puesta en escena como un "toreo profundo y auténtico, a la vez que variado y artístico". Finalmente, Hernando se retiró oficialmente en 1974, aunque siguió participando en festivales y plazas de campo durante un tiempo más.

Su trayectoria le hizo valedor de convertirse en uno de los principales referentes de la tauromaquia castellana y leonesa. Atesora logros como el indulto a un astado de Pablo Romero en la Plaza Monumental de Barcelona. Fue el primero en lograrlo allí en tres décadas.

También consiguió tres puertas grandes en Las Ventas. Tras su retirada centró su labor como ganadero de bravo y nunca dejó de lado su relación con la tauromaquia.

Hoy, el mundo de la tauromaquia llora su muerte, en un fatal accidente en la N-110 que ha terminado con la peor de las consecuencias para esta figura del toreo segoviano.