La colisión en la N-110 entre un autobús de pasajeros y un coche deja al conductor del turismo atrapado e inconsciente
Los hechos han ocurrido en el término municipal de La Colilla (Ávila).
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El conductor de un turismo ha quedado inconsciente tras una colisión entre un coche y un autobús de pasajeros en la carretera N-110, a la altura del término municipal de La Colilla (Ávila), según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León.
El aviso se ha recibido a las 17:56 horas, cuando se ha solicitado asistencia sanitaria para el conductor del turismo en el kilómetro 260 de la citada vía, ya que ha resultado herido, está inconsciente y se encuentra atrapado.
Desde el 112 de Castilla y León informan de que en el autobús de pasajeros no hay personas heridas y el aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Ávila y a los servicios de emergencias de Sacyl.
Por el momento, los servicios sanitarios y de emergencias se encuentran trabajando en el lugar de los hechos, sin que haya trascendido todavía el estado concreto de la víctima.