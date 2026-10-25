Imagen de Miriam en el Restaurante El Cauce de La Adrada. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Miriam (35), dueña de un restaurante de pueblo con 300 m² y terraza: “La gente no quiere trabajar en la hostelería”

Miriam es una mujer que nació en Madrid pero que ahora está al mando del Restaurante El Cauce que se ubica en el municipio abulense de La Adrada. Tiene 35 años y le encanta su trabajo.

Nuestra entrevistada hace un repaso, con EL ESPAÑOL de Castilla y León, a su vida y a la de su negocio. Cogió las riendas del mismo en el año 2020 y ofrece una “gran variedad de platos tradicionales, sobre todo asturianos”.

“Veo el futuro complicado. La gente no quiere trabajar en la hostelería”, señala nuestra protagonista que añade que ella “sí que quiere seguir adelante” para “luchar por mantener vivo el Restaurante El Cauce”.

La vida de Miriam

“Me defino como una persona trabajadora que vive en un pueblo de la provincia de Ávila que se llama Sotillo de la Adrada y que tiene un restaurante en el pueblo vecino, La Adrada”, asegura, en declaraciones a este periódico, Miriam Domene Macías.

Nuestra protagonista nos cuenta que nació en Madrid pero que cuando ella tenía 12 años, sus padres decidieron cambiar de residencia al Valle del Tiétar, en Ávila, para disfrutar de una “mayor calidad de vida”.

La madrileña tiene 35 años. Vive en la actualidad en Sotillo de la Adrada (Ávila) y cuenta con una FP de Grado Superior en Administración y Finanzas y se define “hostelera de profesión” y lleva “11 años como autónoma”. Le encantan los deportes, viajar, el baile y la música.

“Recuerdo haber disfrutado de una infancia feliz, siendo una niña muy inocente”, añade nuestra entrevistada.

Ahora vive del Restaurante El Cauce que se ubica en La Adrada (Ávila).

El restaurante

“Cuando mis padres deciden venir a vivir al Valle del Tiétar vimos que la calidad de vida es enorme pero las opciones laborales eran muy limitadas. Mi madre siempre fue cocinera por lo que decidieron emprender en un negocio hostelero en el que yo les echaba una mano algún día. A día de hoy, ellos son el equipo de cocina del Restaurante El Cauce”, señala Miriam.

Nuestra entrevistada añade que “cogieron las riendas en el año 2020 del Restaurante El Cauce”. Se ubica en la Avenida Madrid 56 de La Adrada y “cuenta con 300 metros cuadrados y una amplia terraza”, añade.

“El Restaurante El Cauce cuenta con más de 50 años de historia. Muchos clientes me han contado que se casaron aquí hace muchos años y otros hablan de lo cambiado que está. Yo soy la dueña del negocio desde octubre del año 2020”, afirma la hostelera.

A diario son un total de cinco los trabajadores en el lugar, aunque, los fines de semana, hay también extras ya que “tienen más demanda por la cercanía a Madrid”.

Miriam con su madre Amparo. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Lo que ofrecen

“Ofrecemos comida tradicional, menú del día, menú especial de fin de semana y carta. Nuestra especialidad es la comida asturiana. Los cachopos asturianos con una gran variedad de quesos y embutidos. También nuestra fabada asturiana, chorizos a la sidra, croquetas caseras, arroz con leche o tartas de queso”, explica la hostelera.

En cuanto a lo que cuestan los platos en el lugar, nuestra entrevistada asegura que “hay mucha variedad” y que van “desde las raciones que parten de 10 euros a una degustación de cachopines de 50 euros”.

“El plato más económico es un paté de cabrales que hacemos casero a 9,50 euros y el más caro la degustación de cachopines a 50 euros. Tenemos menú diario a 14 euros y de fin de semana a 22. Vienen con gran variedad de tres y cuatro primeros y los mismos segundos, siempre variados. Entra la bebida, el pan, el postre o el café”, explica nuestra protagonista.

Una amplia oferta que logra encandilar a los clientes del Restaurante El Cauce de La Adrada.

Ingresos, gastos y futuro

“Hablando de ingresos, hay mucha oscilación entre meses. No es comparable un mes de agosto con uno de febrero, por ejemplo. En gastos, por desgracia, se nos va mucho dinero. Los gastos nos ahogan mucho pese a tener buenos ingresos”, afirma Miriam.

Añade que “claro que se puede vivir del negocio” pero que “los meses que trabajas más son para cubrir los que no llegas” y apunta que “muchas veces soportan la subida de precios sin incrementar el precio de sus platos”.

“Veo el futuro complicado. La gente no quiere trabajar en la hostelería y es uno de los principales problemas del sector. En cuanto a mi futuro, espero seguir prosperando y mejorando día a día haciendo lo que mejor sé hacer”, añade.

El objetivo que se marca Miriam pasa por “seguir adelante, por muchas trabas que pongan” y finaliza con un “quiero conseguir que mi restaurante siga muchos años más dando servicio”.