Samuel Vázquez, el polémico policía que plantó cara a Interior y ahora encabeza la lista de Vox por Ávila el 29-N

El presidente de la asociación 'Una Policía para el Siglo XXI' y portavoz nacional de Seguridad, Inmigración y Asuntos de Interior de Vox, Samuel Vázquez, será el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Ávila por la formación que preside Santiago Abascal.

La decisión, ratificada este lunes por el Comité Ejecutivo Nacional del partido, convierte al mierense en una de las apuestas más visibles de Vox de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Samuel Vázquez (Mieres, 1975) no ha esperado a que otros hablen por él. En un mensaje publicado este mismo lunes en su cuenta oficial ha reivindicado de inmediato su vínculo con la provincia y ha agradecido la confianza de Abascal.

"Me casé en Santo Tomás y mi lugar de rezo preferido es La Santa. Tengo casa en Las Vacas, junto a mis suegros. Mis hijos han crecido escalando por las piedras del Rastro y jugando en el Grande. Un honor ser candidato por Ávila", escribió.

Estudió en la Escuela de Policía de la provincia y parte de su familia vive allí. Para quien le conoce, no se trata de un aterrizaje improvisado, sino de un retorno a una tierra que forma parte de su biografía personal.

El activismo policial

Vázquez fue miembro de los Grupos Operativos de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional en el sur de Madrid, una unidad de intervención. Se graduó en Criminología por la Universidad de Salamanca y ha dedicado años a estudiar modelos policiales comparados.

Es autor de libros como 'Justicia poética' (2019), 'Disidencia controlada' (2021) y coautor, junto a Josema Vallejo, de 'Don’t fuck the Police' y 'España, zona de confort criminal'.

Preside la asociación 'Una Policía para el Siglo XXI', desde la que denuncia que el modelo policial español no está preparado para la nueva realidad delictiva y critica las estadísticas del Ministerio del Interior por no distinguir la gravedad de los delitos.

En octubre de 2023 fichó por Vox como asistente técnico del grupo parlamentario en el Congreso. Más tarde fue nombrado portavoz nacional de Seguridad, Inmigración y Asuntos de Interior.

Su discurso es contundente: vincula la inmigración ilegal "descontrolada" al aumento de la criminalidad violenta, especialmente agresiones sexuales, y advierte de que España se está convirtiendo en una "zona de confort criminal".

Estas tesis le han abierto puertas en medios y le han generado rechazo en otros.

Una trayectoria de polémicas

Su trayectoria ha estado salpicada de choques con el Ministerio del Interior bajo Fernando Grande-Marlaska. Entre 2023 y después se le abrieron varios expedientes disciplinarios por opiniones vertidas en redes y foros como presidente de su asociación. Algunas sanciones fueron anuladas por los tribunales.

Llegó a presentar una querella contra el director general de la Policía, Francisco Pardo, y otros cargos por presunto acoso laboral, coacciones y prevaricación, alegando una "vil estrategia" de persecución por sus intervenciones públicas sobre inseguridad.

El episodio más sonado llegó en marzo de 2026. Un juzgado de Móstoles le condenó a 10 meses de prisión, multa de 3.600 euros e inhabilitación por delito electoral.

Los hechos se remontaban al 20 de mayo de 2023: siendo policía en activo, intervino en un acto de Vox en Fuenlabrada junto a la entonces candidata Isabel Pérez Moñino. Habló de delincuencia de bandas e inseguridad. El juzgado consideró que lo hizo con propósito de captar votos.

En junio de 2026, la Audiencia Provincial de Madrid le absolvió. Aceptó los hechos, pero corrigió la sentencia: Vázquez acudió como invitado para exponer su opinión y experiencia sobre inseguridad, no para captar sufragios.

El tribunal subrayó que equiparar influir en el voto con pedir explícitamente el voto supondría una restricción desproporcionada de la libertad de expresión. Vox celebró el fallo como una victoria de esa libertad. La absolución evita que la condena le apartara definitivamente del cuerpo.

Una candidatura con carga simbólica

Para Vox, colocar a Vázquez en Ávila combina arraigo territorial, aunque de adopción, con un perfil mediático y de policía crítico que encaja con su mensaje de orden público y control migratorio.

En la provincia, el partido ya contaba con representación autonómica; ahora aspira a trasladar esa voz al Congreso nacional.

Vázquez ha participado en actos en Ávila y ha reiterado mensajes de "tolerancia cero con los asesinos y los amigos de los asesinos". Su llegada al primer puesto de la lista llega en un contexto de adelanto electoral y con las polémicas judiciales ya resueltas en su favor en la instancia principal.

Para sus partidarios, es un ejemplo de resistencia frente a lo que consideran una persecución institucional por decir verdades incómodas sobre seguridad. Para sus críticos, representa la línea más dura de Vox en inmigración y orden público.

En las próximas semanas, Ávila conocerá de cerca al candidato que mezcla raíces locales, carrera policial, libros sobre criminología y un historial de choques con el poder político. Samuel Vázquez ya ha convertido su perfil en uno de los más visibles de la formación en esta campaña.