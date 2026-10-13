El PSOE de Ávila estalla a días del cierre de las listas electorales con una ofensiva contra su secretario

Fuerte marejada en el PSOE de Ávila a las puertas de cerrar las listas electorales para el 29 de noviembre.

Un grupo de militantes, representantes municipales y cargos públicos del PSOE de distintos puntos de la provincia de Ávila ha impulsado una iniciativa que se presenta bajo el nombre de ‘Por una regeneración del PSOE de Ávila’.

Lo hacen para reclamar un cambio en la dirección provincial que encabeza Carlos Montesino.

La plataforma se ha presentado a través de un comunicado firmado por Amparo Matilla Robles. En este caso se trata de una integrante de la Ejecutiva provincial y exconcejala de La Nava de Arévalo.

El colectivo considera que está "agotado" el actual modelo de dirección y reclama una renovación que permita recuperar la participación de la militancia y afrontar con mayores garantías los próximos compromisos electorales, entre ellos las elecciones generales del 29 de noviembre.

Los críticos sostienen que Montesino “no ha cumplido ninguno de los compromisos adquiridos” y alertan de “una tensión nunca antes vista entre militantes y representantes municipales.

“Un liderazgo es débil cuando no pisa el territorio y cuando no cumple su palabra”, recoge el comunicado, que acusa a la actual dirección de estar “impidiendo el normal funcionamiento” de la organización provincial.

La plataforma reclama recuperar el funcionamiento ordinario de los órganos del partido, garantizar los derechos de los militantes y abrir una etapa de diálogo permanente con alcaldes, concejales y agrupaciones municipales.

Los impulsores aseguran que la iniciativa está sumando apoyos, aunque no concretan cuántas personas la respaldan ni anuncian expresamente una candidatura alternativa para relevar a Montesino.

La dirección vincula las críticas a las candidaturas

Hay que recordar que hace año y medio también se vivió un enfrentamiento similar.

Carlos Montesino, alcalde de Candeleda, fue designado el nuevo secretario general del PSOE en la provincia de Ávila, después de que Jesús Caro retirara su candidatura a la reelección tras ocho años al frente del partido.

El 26 de abril de 2025, el XVI Congreso Provincial del PSOE de Ávila ratificó oficialmente a Montesino como secretario general, con el respaldo del 76 % de los delegados. Jesús Caro pasó a ocupar la presidencia del partido en la provincia

Por eso, frente a estos reproches, fuentes de las direcciones provincial y autonómica del PSOE atribuyen el movimiento crítico al entorno del senador Jesús Caro, anterior secretario general de los socialistas abulenses, y lo relacionan con el proceso de elaboración de las candidaturas para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Según estas fuentes recogidas por la agencia Ical, la iniciativa surge en vísperas de la reunión de la Ejecutiva provincial prevista para el 14 de octubre, en la que se abordará la propuesta de las listas electorales.

Los interlocutores consultados sostienen que Caro estaría detrás del movimiento después de conocer que no repetirá en las candidaturas.

“Sabe que se queda fuera y utiliza esta iniciativa para intentar dividir de nuevo al partido a las puertas de unas elecciones”, afirman.

La dirección defiende que la elaboración de las listas sigue un procedimiento similar al aplicado en las últimas elecciones autonómicas.

Es decir, las agrupaciones locales proponen nombres y la Comisión Permanente de la Ejecutiva eleva una propuesta a partir de las candidaturas más votadas por las bases.

Así, las mismas fuentes señalan que ni Jesús Caro ni otros cargos vinculados a su entorno, como Yolanda Vázquez y Arturo Barral, han sido propuestos por ninguna agrupación local en las asambleas celebradas hasta el momento.

Montesino aplaza su respuesta

Preguntado por este medio sobre las críticas a su gestión y la iniciativa para exigir cambios en la dirección provincial, Carlos Montesino ha declinado pronunciarse por el momento.

“Hasta mañana no voy a hacer declaraciones”, ha respondido, antes de añadir que este martes 13 concluyen las asambleas y que el miércoles se celebrará el comité provincial.

Como argumento en defensa del liderazgo de Montesino, fuentes socialistas destacan su trayectoria política y los resultados obtenidos en los últimos procesos electorales.

En particular, recuerdan que, como alcalde de Candeleda, logró nueve de los trece concejales del Ayuntamiento.

También ponen en valor que el PSOE de Ávila mantuviera sus dos procuradores en las últimas elecciones autonómicas y sostienen que el margen electoral obtenido fue superior al registrado durante la etapa anterior.