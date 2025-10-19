Rescatado en helicóptero un ciclista herido en Las Navas del Marqués

Un ciclista herido ha sido rescatado en helicóptero este domingo en una pista forestal del municipio abulense de Las Navas del Marqués. El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido la intervención, que comenzó al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 12:26 horas, informando de la caída de un ciclista de 45 años en una pista forestal en la localidad.

Según indicaba el alertante, la víctima se había caído de la bici y posiblemente tenía la cadera rota y la zona en la que se encontraba era de difícil acceso para la ambulancia.

El gestor del 112 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indica al alertante lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el recurso más oportuno.

En este caso, el helicóptero de rescate de la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermera rescatadora. Además, desde el 112 se ha dado aviso del incidente a la Policía Local de Las Navas del Marqués y a la Guardia Civil de Ávila.

Tras establecer contacto visual con la víctima, los rescatadores han accedido en estacionario. En el lugar, han estabilizado al ciclista y le han inmovilizado en colchón de vacío. A continuación, se ha porteado a la víctima unos 100 metros hasta el punto en el que había tomado tierra el helicóptero.

El helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León se ha encargado de evacuar al herido hasta el punto de traspaso pactado con Emergencias Sanitarias-Sacyl, en el campo de fútbol de Las Navas del Marqués, donde esperaba una ambulancia soporte vital básico que ha trasladado al herido al Complejo Asistencial de Ávila.