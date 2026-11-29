Más de dos millones de castellanos y leoneses deciden en las urnas el futuro de España entre Sánchez o Feijóo

Castilla y León vuelve a tener este domingo, 29 de noviembre, mucho que decir en estas elecciones generales, que muchos han calificado como las más importantes desde la Transición.

Más de 2,1 millones de castellanos y leoneses están llamados a las urnas para elegir a los representantes de las nueve provincias en el Congreso y el Senado.

Y así participar en una decisión que determinará el rumbo político de España durante los próximos cuatro años.

Serán 31 diputados y 36 senadores los que saldrán de las urnas de la Comunidad, en una cita en la que cada provincia tendrá su propia batalla y en la que unos pocos miles de votos pueden resultar determinantes para el reparto de los últimos escaños.

El peso de las circunscripciones pequeñas, la competencia entre PP y Vox, la resistencia del PSOE y la división de las formaciones situadas a su izquierda convierten a Castilla y León en uno de los escenarios donde se seguirá con especial atención el recuento.

No tanto por el número total de diputados que aporta, sino por la posibilidad de que varios de ellos terminen inclinando el equilibrio parlamentario.

La Comunidad afronta la jornada electoral con un censo de 2.106.438 personas, de las que 187.461 residen en el extranjero.

La organización de la votación movilizará a 25.427 miembros de mesa y 4.376 representantes de la Administración, además de un dispositivo de seguridad integrado por más de 9.700 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El despliegue estará compuesto por 2.400 policías nacionales, 6.500 guardias civiles y alrededor de 900 policías locales, según los datos facilitados por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen.

La maquinaria electoral lleva semanas preparada para una jornada que se desarrollará en 2.906 locales, con 4.485 mesas repartidas por las nueve provincias.

La Administración ha impreso cerca de 23 millones de papeletas para el conjunto de la Comunidad, de las que más de 20,5 millones corresponden al Congreso y 2,35 millones al Senado.

Los primeros avances de participación se conocerán a las 14.00 y a las 18.00 horas, mientras que el escrutinio permitirá comprobar si las previsiones de los sondeos se ajustan finalmente a la realidad de las urnas.

Una de las novedades de esta convocatoria será la posibilidad de identificarse en la mesa electoral mediante el DNI electrónico y la aplicación MiDNI, gracias a los lectores digitales incorporados a las mesas.

No obstante, la Delegación del Gobierno recomienda acudir con el documento físico para evitar problemas derivados de posibles fallos de cobertura. También serán válidos el pasaporte y el carné de conducir.

Nueve batallas

El mapa electoral de Castilla y León presenta diferencias importantes entre provincias.

Valladolid es la circunscripción que más representantes elige, con cinco diputados, mientras que Burgos, León y Salamanca reparten cuatro cada una. Ávila, Palencia, Segovia y Zamora cuentan con tres representantes y Soria, con dos.

A ellos se suman cuatro senadores por cada provincia, hasta completar los 36 que corresponden a la Comunidad.

Zamora aparece como uno de los escenarios donde la disputa por el último escaño puede resultar más ajustada.

Las estimaciones manejadas durante la precampaña sitúan a Vox en competencia directa con el PP, con diferencias de apenas unas décimas. Una situación parecida se plantea en Ávila, Segovia y Palencia, donde populares y Vox pugnan por un representante adicional.

En León y Burgos, la disputa por el último diputado enfrenta principalmente a PP y PSOE, aunque en la circunscripción burgalesa Vox también aparece como una candidatura a tener en cuenta.

Salamanca presenta un escenario relativamente más estable, mientras que Valladolid concentra otra de las incógnitas: la posibilidad de que el PP consiga un tercer representante a costa de los socialistas.

Soria, pese a elegir solamente dos diputados, tampoco queda al margen de la incertidumbre, especialmente por la presencia de Soria ¡Ya! en la contienda.

La presencia de los líderes nacionales en la Comunidad ha sido uno de los elementos más visibles de la precampaña, aunque no así durante la campaña.

Santiago Abascal ha sido el dirigente que más veces ha visitado el territorio, con 10 desplazamientos, frente a los tres de Pedro Sánchez y los dos de Alberto Núñez Feijóo. Colau ni ha pisado por aquí, sabedora que poco tiene que rascar.

Los partidos conocen la importancia de las provincias pequeñas y la rentabilidad electoral que puede tener una campaña muy pegada al territorio.

Abascal ha recorrido plazas y auditorios de Ávila, Zamora, Valladolid, Segovia y Burgos, además de Ponferrada. Su formación ha buscado reforzar su implantación en provincias donde aspira a disputar diputados tanto al PP como al PSOE.

La estrategia de Vox ha estado marcada por mensajes de prioridad nacional, desregulación y remigración, conceptos que el partido ha situado en el centro de su discurso electoral.

El propio Abascal llegó a calificar la convocatoria del 29-N como unas elecciones que no son normales, al asegurar que España no tiene un Gobierno normal, sino una “mafia criminal, mentirosa y corrupta”.

Pedro Sánchez, por su parte, ha estado en Valladolid, Burgos y Ponferrada, con una estrategia de presencia más selectiva durante la precampaña.

El PSOE ha confiado también en el desembarco de ministros, dirigentes federales y responsables territoriales para sostener su movilización en las provincias.

Aunque es cierto que tenían todo preparado para que Óscar Puente fuera su megaestrella, y su renuncia por los terribles accidentes ferroviarios lo cambió todo.

Tampoco ha estado Zapatero, aunque Sánchez dijo que sí, y finalmente ha sido sustituido por un renacido José Bono.

Alberto Núñez Feijóo ha concentrado sus visitas en Valladolid, donde compartió acto con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y Salamanca.

El PP ha apoyado buena parte de su despliegue autonómico en la estructura territorial del partido y en sus dirigentes regionales, con Mañueco como uno de los principales referentes de la campaña en Castilla y León.

En Castilla y León, el trabajo de movilización ha recaído en buena medida en los candidatos provinciales, alcaldes, concejales y responsables autonómicos.

El CIS y las encuestas

Uno de los elementos que más incertidumbre introduce en la recta final de las elecciones es la distancia entre las estimaciones del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y las principales encuestas privadas.

El último barómetro del organismo que dirige José Félix Tezanos, publicado el 23 de noviembre, sitúa al PSOE como primera fuerza política, con un 34,4% de los votos, frente al 24,7% del PP. Vox obtendría un 15,6% y Frente Amplio alcanzaría el 5,7%.

El estudio, elaborado entre el 10 y el 17 de noviembre a partir de 8.034 entrevistas telefónicas en 1.688 municipios, supone un incremento de 1,1 puntos para los socialistas respecto al anterior sondeo preelectoral.

El PP pierde ocho décimas y Vox retrocede 2,8 puntos, mientras que Frente Amplio mejora un punto. La diferencia entre PSOE y PP se sitúa así en 9,7 puntos, una distancia que contrasta con la fotografía que ofrecen la mayoría de las empresas demoscópicas.

Los sondeos privados dibujan un panorama diferente. El promedio de las encuestas publicado al cierre de la campaña sitúa al PP en torno al 31% de los votos, al PSOE cerca del 29% y a Vox alrededor del 18%. Frente Amplio se mueve en torno al 6-7%. La distancia entre populares y socialistas sería, por tanto, mucho más reducida que la que refleja el CIS.

El promedio de encuestas de EL PAÍS publicado el 23 de noviembre situaba al PP en el 31,4%, frente al 29,1% del PSOE, con Vox en el 17,9%. Otros recopiladores de sondeos ofrecían cifras similares, aunque con diferencias en sus metodologías y en las encuestas incorporadas.

La discrepancia entre ambas fotografías constituye una de las principales incógnitas de la jornada.

El CIS apunta a una ventaja socialista cercana a los diez puntos, mientras que los sondeos privados reflejan una competición mucho más ajustada y sitúan a PP y Vox en condiciones de sumar una mayoría parlamentaria. Las diferencias metodológicas, los periodos de trabajo de campo y los modelos de estimación obligan, en cualquier caso, a interpretar estos datos con cautela.

La polémica de Óscar Puente

Castilla y León ha tenido, además, un episodio electoral propio que ha situado a Valladolid en el centro de la controversia.

La renuncia de Óscar Puente a su candidatura al Congreso por el PSOE abrió un conflicto sobre la validez de las papeletas que mantienen su nombre impreso y sobre la posibilidad de que los electores lo tacharan antes de introducirlas en la urna.

El exministro de Transportes anunció su renuncia a la candidatura el 3 de noviembre, durante su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso.

El PSOE solicitó entonces que se modificaran las papeletas para retirar su nombre y renumerar al resto de candidatos, pero la Junta Electoral Provincial de Valladolid rechazó esa posibilidad.

El organismo provincial sí consideró inicialmente válidos los votos emitidos con papeletas en las que apareciera tachado el nombre de Puente, al entender que se trataba de una adaptación a la situación de la candidatura. Sin embargo, el asunto no quedó cerrado. Tanto el PSOE como el PP recurrieron la decisión, aunque por motivos diferentes.

La Junta Electoral Central terminó dando la razón al recurso popular en lo relativo a la validez de las papeletas tachadas.

Su resolución establece que esos sufragios deberán considerarse nulos, de acuerdo con el artículo 96.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y la instrucción de la propia Junta de 2007. Al mismo tiempo, confirmó que no procedía modificar el modelo oficial de papeleta para retirar el nombre del candidato renunciante.

La consecuencia práctica es importante para los votantes vallisoletanos: quienes reciban una papeleta socialista con el nombre de Óscar Puente no deben tacharlo, veremos si en la jornada de este domingo no hay problemas.

Diecisiete formaciones

La variedad de candidaturas será otro de los elementos de estas elecciones en Castilla y León. Un total de 17 partidos y confluencias ha presentado listas al Congreso en las nueve provincias, una cifra inferior a las 27 formaciones que concurrieron en las generales de julio de 2023.

La oferta se reduce a 13 formaciones en el Senado, donde PSOE y Frente Amplio concurren unidos bajo la denominación Senado de Progreso, mientras que en la Cámara Baja presentan sus listas por separado.

PP, PSOE, Vox y Podemos tienen presencia en las nueve provincias, al igual que Frente Obrero, el Partido Comunista de los Trabajadores de España y Se Acabó la Fiesta. Por Un Mundo Más Justo también concurre en prácticamente todo el territorio, con la excepción de Salamanca.

La oferta se completa con candidaturas de implantación más limitada, como Soria ¡Ya!, Proyecto Alantre, Prepal y el Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana, además de PACMA, Escaños en Blanco, Falange y el Partido Demócrata Social de Jubilados Europeos, entre otras formaciones.

Valladolid y León serán las provincias con más candidaturas al Congreso, con trece cada una, mientras que Burgos y Zamora tendrán nueve.

Esta fragmentación añade interés a unas elecciones en las que el voto de las formaciones minoritarias puede tener consecuencias en el reparto de representantes, especialmente en las circunscripciones que eligen tres o cuatro diputados.

Un domingo con 4.485 mesas

Al margen de la disputa política, la jornada electoral movilizará un importante dispositivo humano y material en toda Castilla y León.

Los 25.427 miembros de mesa y los 4.376 representantes de la Administración tendrán la responsabilidad de garantizar el funcionamiento de los colegios, comunicar los datos de participación y trasladar los resultados del escrutinio.

El dispositivo de seguridad estará integrado por más de 9.700 efectivos, con especial protagonismo de la Guardia Civil, que aportará alrededor de 6.500 agentes, y de la Policía Nacional, con 2.400. A ellos se sumarán unos 900 policías locales.

El voto por correo también tendrá un peso significativo. Desde Castilla y León se han registrado 71.076 solicitudes, de las que 50.010 se realizaron presencialmente.

La Junta Electoral Central amplió el plazo de entrega hasta el 26 de noviembre para facilitar la participación de quienes optaron por esta modalidad. Además, 101 personas con discapacidad visual solicitaron kits de votación accesible.

La jornada permitirá comprobar también la participación de los 187.461 electores residentes en el extranjero, que forman parte del censo total de la Comunidad.

representación serán algunas de las claves del recuento.

Este domingo, desde las nueve de la mañana y hasta el cierre de los colegios electorales, los castellanos y leoneses tendrán la palabra. Unas elecciones que pasarán a la historia.