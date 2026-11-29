Fernández Mañueco apela a la participación en un día "histórico": "He votado pensando en lo mejor para España"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León (PPCyL), Alfonso Fernández Mañueco, ha ejercido el derecho al voto a las 12:00 horas en su Salamanca natal, desde donde ha tildado la jornada de "histórica" y como "una oportunidad de ir a mejor".

El líder autonómico de los populares y también presidente de la Junta de Castilla y León ha explicado que ha votado "pensando en España, en los españoles y en su futuro". "Pensando en lo mejor para nuestro país", ha añadido.

En este sentido, Mañueco ha hablado de una "nueva etapa" en España y ha apelado a la participación ciudadana en este proceso electoral. "Invito a todos los castellanos y leoneses a que acudan a las urnas, que lo hagan en libertad y pensando en lo mejor para ellos, sus familias y España", ha sostenido.

Asimismo, durante su atención a los medios de comunicación, ha deseado que todo el día de hoy, tanto las votaciones como el escrutinio transcurran con "normalidad".

En este punto, Mañueco ha mostrado su agradecimiento personal "a todos los que hacen posible esto" y se ha referido a los miembros de las mesas electorales, a los interventores y apoderados de los partidos, especialmente los del PP y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Hoy es un día histórico y esperemos que transcurra con normalidad la jornada", ha vuelto a reiterar antes de zanjar su declaración ante los medios de comunicación en Salamanca.

Mañueco, además, ha avanzado que recorrerá distintos colegios electorales durante el tiempo de votación y seguirá los resultados, "como es tradición", en la sede provincial del PP de Salamanca.