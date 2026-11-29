Carlos Pollán llama a la participación: "Es la última oportunidad de los españoles para decidir su futuro"

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León y líder de los de Santiago Abascal en la Comunidad, Carlos Pollán, ha hecho un llamamiento a la participación "masiva" en esta jornada electoral para que sea la ciudadanía la que decida el futuro de España.

Para el líder autonómico de Vox, este 29 de noviembre es la "última oportunidad" de los españoles para "decidir su futuro y volver a tomar las riendas de lo que era España y de lo que va a ser a través de una gran nación unida".

Pollán, que ha ejercido su derecho a voto a las 11:00 horas en Escuelas Viejas Carbajal de la Legua, en León, ha tildado estas elecciones generales como un "día histórico" para la democracia de nuestro país y ha incidido en su invitación a los electores a no quedarse en casa.

"Les invito a que se movilicen masivamente en este día para que consigamos participar en una gran jornada para España", ha espetado Pollán.

Asimismo, el líder de Vox en Castilla y León ha querido agradecer a todas las personas que hacen posible la celebración de las elecciones y que van a velar "por la limpieza del proceso".

También ha tenido un agradecimiento personal con los apoderados de Vox que estarán en todas las mesas electorales "para contar hasta el último voto y que todas las cuentas se hagan de manera correcta".

Por todo ello, Pollán ha considerado que la máxima participación impedirá que "se lleven a cabo las actuaciones que ha intentado realizar el Gobierno durante los últimos meses".

El leonés seguirá toda la jornada electoral en su ciudad y acompañará, durante el escrutinio y posterior valoración de los resultados, al candidato de Vox por León, Pablo Calvo.