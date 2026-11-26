El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Miriam Chacón / ICAL.

Carriedo garantiza “el apoyo a las mujeres” pero evita comprometer una reforma de la ley contra la violencia machista

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, evitó este jueves comprometer una actualización de la ley contra la violencia de género de Castilla y León.

Aprobada en 2010, aunque defendió el “claro compromiso” del Ejecutivo autonómico con la lucha contra la violencia machista y la atención a las víctimas.

Así lo señaló durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrada un día después del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Preguntado por la posibilidad de impulsar cambios en la normativa autonómica, Carriedo recordó que la legislatura acaba de comenzar y aseguró que la Junta informará “con detalle” de cualquier novedad que se produzca en esta materia «a medida que se vayan tomando las decisiones».

Por el momento, el acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox a principios de junio, que recoge un total de 324 medidas, no contempla el impulso de una nueva normativa sobre violencia de género.

La actualización de esta ley ha sido una cuestión pendiente para el Ejecutivo autonómico durante las dos últimas legislaturas.

De hecho, la Junta inició los trabajos para reformar la normativa, pero en diciembre de 2025 acabó retirando el proyecto de ley, que se encontraba en la fase final de su tramitación, al no contar con los apoyos necesarios en las Cortes.

Pese a no avanzar posibles cambios legislativos, Fernández Carriedo insistió en que el apoyo a las víctimas está garantizado.

“Está garantizado el apoyo a las mujeres que han sufrido esta violencia machista”, afirmó el portavoz, quien defendió que el objetivo de la Junta es «actuar con el mayor nivel de eficacia posible» para «proteger y ayudar» a las mujeres que sufren esta violencia.

“Hemos empezado la legislatura autonómica y cualquier novedad que tengamos en esta materia la iremos informando con detalle”, concluyó.