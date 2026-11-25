Miles de personas salen a las calles de Castilla y León para reclamar el fin de la violencia contra la mujer

Las calles de las nueve provincias de Castilla y León se tiñeron de morado este 25 de noviembre para alzar la voz contra la violencia machista, recordar a las mujeres asesinadas y reclamar avances en igualdad.

Miles de personas participaron en las distintas convocatorias organizadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en una jornada marcada por la defensa de los derechos conquistados, la exigencia de más protección para las víctimas y la necesidad de mantener la movilización social.

Bajo lemas como ‘Ni una más’, ‘pase lo que pase, ni un paso atrás’ o ‘feminismo o barbarie’, el movimiento feminista volvió a reivindicar el compromiso de las instituciones y de la sociedad para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.

Valladolid fue uno de los escenarios de las reivindicaciones, con consignas contra el patriarcado, la desigualdad y la violencia machista, además de reclamaciones como la abolición de la prostitución.

Desde el Foro Feminista de Castilla y León, Nina Infante recordó que las estadísticas oficiales contabilizan 1.388 mujeres asesinadas por violencia de género en España desde 2003 y 66 en la Comunidad desde que existen registros.

La portavoz defendió la necesidad de mantener las políticas de igualdad y alertó del peligro de los discursos que niegan la violencia machista.

Por su parte, Paula Granado, coordinadora de Mujeres, denunció que Castilla y León carezca de una ley autonómica de violencia de género y de una ley LGTBI, dos ausencias que, a su juicio, dejan “desprotegidas” a las víctimas de violencia machista y a las mujeres trans.

En Salamanca, más de un millar de personas secundaron la convocatoria del Movimiento Feminista, que recorrió el centro de la ciudad desde la plaza de la Concordia hasta la Plaza Mayor bajo el lema ‘pase lo que pase, ni un paso atrás’.

La organización reclamó que los derechos de las mujeres no dependan de quién gobierne, así como recursos suficientes y políticas feministas que garanticen vidas libres de violencia.

En Palencia, cerca de 700 personas, según datos de la Policía Nacional, participaron en la marcha de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres, que advirtió de que los asesinatos machistas no son hechos aislados, sino una manifestación de la violencia patriarcal.

El colectivo también puso el foco en la violencia vicaria, digital y en las situaciones de especial vulnerabilidad de las mujeres rurales, migrantes y con discapacidad.

En Zamora, alrededor de 400 personas acudieron a la Plaza Mayor en una convocatoria de la Coordinadora Feminista, que combinó música y lectura de un manifiesto para insistir en que acabar con la violencia machista es una responsabilidad compartida.

La portavoz del colectivo, Lola Estévez, reclamó ampliar la protección legal y advirtió de que la actual legislación no ampara a todas las víctimas.

Cerca de 300 personas participaron en Ávila en la manifestación del Movimiento Feminista, que comenzó con la lectura de los nombres de las 59 mujeres asesinadas en España desde el pasado 25 de noviembre y la colocación de otros tantos lazos morados.

El colectivo reclamó que la legislación contra la violencia de género se mantenga y se aplique en todos los niveles de la Administración.

También unas 300 personas recorrieron las calles de Soria en la manifestación organizada por el Consejo Municipal de la Mujer, que concluyó en la Plaza de las Mujeres. La Asociación Antígona desarrolló una campaña bajo el lema ‘Negar la violencia de género es normalizarla’, con la que apeló a la implicación de hombres y mujeres.

Una cifra similar se registró en Segovia, donde alrededor de 300 personas marcharon bajo el lema ‘Feminismo o Barbarie’. La convocatoria de Segovia Feminista puso el acento en los derechos que pueden verse amenazados y en la necesidad de visibilizar a los menores víctimas de violencia vicaria.

Algunos participantes vistieron de negro como señal de duelo por las mujeres asesinadas.

En Burgos, cientos de personas participaron en la marcha convocada por la Coordinadora Feminista, que partió de la plaza del Cid y concluyó en la Plaza Mayor con la lectura de un manifiesto. Las asistentes reclamaron que no se dé “ni un paso atrás” en los derechos de las mujeres e insistieron en la necesidad de mantener la movilización social.

La convocatoria recordó especialmente a Dolores, asesinada el pasado marzo en Miranda de Ebro junto a su madre y una vecina en un incendio provocado por su expareja.

Finalmente, en Ponferrada, la Plataforma contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana cerró la jornada con una concentración en la plaza del Ayuntamiento bajo el lema ‘Ni una más’.

Tras la lectura de un manifiesto contra la violencia estructural que sufren las mujeres, las participantes realizaron una performance para visibilizar el sufrimiento que padecen miles de ellas.