El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, durante su entrevista en Antena 3, este miércoles Antena 3

Martínez defiende el legado de Felipe González y de José Bono en plena disputa, pero avisa: "Nos jugamos volver al pasado"

En plena polémica entre Felipe González y José Bono, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, defendió este miércoles el legado de ambos dirigentes y de toda una generación socialista pero advirtió de que "hoy nos estamos jugando el regreso al pasado".

"Tenemos que intentar animar a la gente a la movilización, a la participación, en democracia que es precisamente lo contrario de lo que pretende hacer el Partido Popular", afirmó Martínez.

En su opinión, "esas polémicas son entendibles en el contexto que estamos viviendo", pero prefirió poner el acento en la reivindicación histórica.

El trabajo de "una generación"

"A mí me gustaría reivindicar el trabajo de toda una generación, de Pepe Bono, de Felipe González, de Alfonso Guerra y de tantos dirigentes socialistas que armaron la estructura institucional de este país y construyeron el Estado del Bienestar tal y como lo conocemos", subrayó.

Al mismo tiempo, quiso extender esa defensa "a la generación socialista posterior" y advirtió de que el próximo domingo se decide "el desarrollo de un país en el siglo XXI en el que los derechos y libertades no se cuestionan".

Con estas palabras, el dirigente socialista autonómico busca zanjar la polémica entre los dos históricos dirigentes socialistas y reorientar el debate hacia la movilización de los votantes del PSOE de cara a los comicios del 29 de noviembre.