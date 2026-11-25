Imagen de la nieve en Zamora en una foto de archivo. El ESPAÑOL

La DGT alerta: la nieve obliga a extremar la precaución en las carreteras de dos provincias de Castilla y León

La llegada del frío y los primeros episodios de nieve de la jornada complican este miércoles la circulación en puntos clave de la red viaria de Castilla y León.

De acuerdo con el parte de vialidad elaborado a las 8:00 horas por la Unidad de Carreteras de Zamora y los avisos de la Dirección General de Tráfico (DGT), los viajeros deben extremar la precaución en varios tramos de montaña, si bien el tráfico se mantiene abierto sin cortes confirmados en los datos facilitados.



En la provincia de Zamora, el informe de carreteras advierte de precaución por nieve, tanto en troncos y enlaces como en arcenes, en los accesos hacia el límite provincial con Orense:

A-52: entre los puntos kilométricos 91+500 y 112+200, en el tramo comprendido entre el enlace de Requejo y el límite con Orense.

N-525: entre los kilómetros 94+658 y 105+550 (Requejo – Salida 103 Padornelo) y entre los kilómetros 111+330 y 115+150 (Salida Chanos – límite con Orense).

El resto de ejes principales recogidos en el parte zamorano, como la A-11, la A-66, la N-122 o la N-631 en sus tramos señalados, figuran libres y sin restricciones.



En León

En la provincia de León, la DGT informa de que la N-630 se encuentra afectada por la nieve entre los kilómetros 100 y 85, en el trayecto entre Villamanín y La Campa.

Aunque la carretera mantiene el nivel de servicio verde (circulación transitable con precaución), está prohibido adelantar a los vehículos pesados.

Tráfico pide a quienes se desplacen por la zona que moderen la velocidad, aumenten la distancia de seguridad y adapten su conducción al estado del asfalto.



Consejos

Ante la posibilidad de placas de hielo o nuevas nevadas puntuales en zonas altas, se recomienda consultar el estado de las vías antes de iniciar el viaje, llevar el depósito con combustible suficiente y extremar la vigilancia en los tramos de enlace hacia Galicia y en los puertos de montaña.