Nevenka Fernández, exconcejala del PP en Ponferrada y primera política española en lograr una condena a un cargo público por acoso sexual, ha recibido hoy la Encomienda de la Orden del Mérito Civil.

Todo en un acto celebrado en el Palacio de La Moncloa y que ha estado presidido por el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

“Hoy España reconoce la valentía de una mujer que hace 25 años cambió la forma en la que el país entiende el acoso sexual. Nevenka es un referente involuntario pero necesario. Alzó la voz para sobrevivir sin saber que su testimonio abriría un camino para muchísimas otras mujeres”, ha afirmado Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno ha indicado que “aunque la respuesta de España en ese momento no estuvo a la altura, no estuviste sola” añadiendo que contó con la ayuda de su abogado, pareja y familia que “fueron tus principales apoyos”.

“Tuviste también a Charo Velasco, concejala del Ayuntamiento y de tu lado al movimiento feminista. La vergüenza, el dolor y la culpa nunca debió de ser tuya. La vergüenza es de quienes te acosaron, de quienes te señalaron y dieron la espalda para escuchar al poderoso en lugar de a quien sufría y era la víctima”, ha indicado Sánchez.

El presidente del Gobierno ha apuntado que este 25 de noviembre es un “día muy señalado e importante” y “se volverá a escuchar a quienes hoy continúan negando la violencia machista” y a “quienes quieren hacernos retroceder décadas en derechos y libertades”.

“No hay libertad donde las mujeres tienen miedo ni igualdad donde el poder protege al agresor. No hay democracia plena mientras una sola mujer tenga que elegir entre denunciar o conservar su vida tal y como la conocía”, ha añadido.

Sánchez ha querido dar a Fernández “las gracias por tu valentía y por la voz que has dado en favor a los derechos y libertades de las mujeres”.

“También por demostrar que es posible salir de situaciones tan difíciles y desagradables, que me gustaría calificar como un infierno y reconstruir una vida en la que no gane la oscuridad sino la luz. Tu historia es un ejemplo de que el poder de la verdad no tiene rival. Para mí es un honor concederte esta distinción”, ha finalizado Sánchez.