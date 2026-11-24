El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago Leticia Pérez / ICAL.

Gago replica al ministro de Cultura por las ayudas al cine: “No tendría sentido financiar el documental de un partido”

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, defendió este martes las órdenes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que regulan las ayudas autonómicas a la producción cinematográfica.

Una decisión que ha motivado el anuncio del Ministerio de Cultura de recurrirlas ante el Tribunal Constitucional.

Gago, que realizó estas declaraciones durante su participación en el Congreso Internacional ‘La Controversia de Valladolid (1550-2025) - 475 Aniversario’, celebrado en Valladolid.

Allí aseguró que respeta la decisión del departamento que dirige Ernest Urtasun, aunque dejó claro que el Gobierno autonómico no comparte sus argumentos y que mantendrá los criterios establecidos para conceder las subvenciones.

“Cualquier institución está legitimada para acudir a los tribunales cuando lo considere oportuno y, por lo tanto, respeto esa decisión”, señaló el consejero.

No obstante, insistió en que la Junta considera que se trata de una política que ya se viene aplicando y que continuará vigente.

Para explicar la posición del Ejecutivo autonómico, González Gago recurrió a un ejemplo relacionado con la financiación pública de proyectos audiovisuales impulsados por formaciones políticas.

“No tendría sentido, imagínese usted, ahora que un partido político nos propusiera grabar un documental y, como tal, tuviera derecho a acudir a una subvención pública”, planteó.

En este sentido, el consejero defendió que este tipo de producciones deben financiarse desde las propias organizaciones que las promueven y no con cargo a los fondos públicos.

“Se puede hacer, sí, lo tiene que hacer el partido político concreto, no la economía, el presupuesto público de los ciudadanos”», añadió.

Gago concluyó que será el alto tribunal el que determine si las disposiciones autonómicas se ajustan a derecho. “Ya se pronunciará el Tribunal Constitucional con lo que corresponda”, afirmó.

El recurso

Las declaraciones del consejero llegan después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunciara que su departamento iniciará los trámites para recurrir ante el Tribunal Constitucional las órdenes de la Junta de Castilla y León que regulan las subvenciones a la producción de largometrajes y cortometrajes para 2026.

Las convocatorias excluyen de las ayudas a aquellas películas que impliquen “adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”.

Una redacción que ha llevado al Ministerio a considerar que existen indicios de una posible vulneración de la libertad de creación y expresión artística.

El departamento de Urtasun había presentado un requerimiento a la Junta para que revisara estas disposiciones.

Una vez vencido el plazo sin respuesta, el Ministerio entiende que se ha producido un rechazo y solicitará a la Abogacía del Estado que active las medidas necesarias para impugnarlas, al amparo del artículo 161.2 de la Constitución.