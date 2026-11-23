El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, preside el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Leticia Pérez / ICAL.

Mañueco apela a la “tolerancia cero” contra la violencia machista: “Ni una mujer tiene por qué soportarla”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado este lunes la “tolerancia cero” frente a la violencia machista.

Además ha asegurado que “ni una sola mujer tiene por qué soportar humillaciones, vejaciones o agresiones por el hecho de serlo”.

Lo ha hecho durante el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que ha defendido la atención integral a las víctimas y la necesidad de seguir reforzando los recursos públicos.

Mañueco, acompañado por la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, ha insistido en que frente a esta lacra “no puede haber más fin que la erradicación total”.

Para ello, ha subrayado la importancia de la coordinación entre los servicios sociales, educativos, sanitarios, policiales y judiciales, así como entre las entidades y asociaciones que trabajan con las mujeres.

El presidente autonómico ha defendido que Castilla y León cuenta con un sistema de atención “amplio, accesible y especializado”, pero ha advertido de que es necesario seguir mejorándolo.

“La lucha contra la violencia machista nos necesita a todos”, ha señalado, apelando al compromiso de toda la sociedad para garantizar la dignidad y la libertad de las mujeres.

En este sentido, ha anunciado que el área de Mujer e Igualdad crecerá un 27% en los presupuestos del próximo año.

El incremento permitirá reforzar los recursos de atención, el asesoramiento jurídico, el apoyo psicológico, el acompañamiento social y la asistencia durante los trámites y las denuncias. También se mantendrá la traducción telefónica para mujeres extranjeras y las campañas de sensibilización.

Mañueco ha defendido la necesidad de seguir invirtiendo en una red de recursos «sólida y fiable», con más presupuesto y una mejor gestión.

Entre las herramientas de atención ha destacado el sistema Atiendo, destinado a responder ante situaciones de acoso y agresiones sexuales, así como los servicios especializados capaces de intervenir de forma inmediata.

El objetivo, ha remarcado, es que la atención sea cada vez más personalizada y que los recursos se adapten a las necesidades de cada mujer.

La coordinación entre los diferentes servicios resulta fundamental para garantizar la protección, facilitar la recuperación y ayudar a las víctimas a alcanzar su autonomía y plena integración social, también a través del empleo.

El miedo y la culpa

Durante el acto, la vicedecana del Colegio de Psicología de Castilla y León, Nieves Andrés Ramírez, ha incidido en las dificultades que afrontan muchas mujeres para dar el paso de pedir ayuda. El miedo, la culpa y la vergüenza, sumados a años de sufrimiento, hacen que el proceso sea especialmente complicado.

Por ello, ha destacado la importancia de acompañarlas y de contar con recursos y protocolos coordinados entre los diferentes organismos.

“Si se sienten solas no lo van a tener”, ha advertido, en referencia a la necesidad de que las víctimas no afronten este camino sin apoyo.

La formación

El decano del Colegio de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez, ha valorado la preparación de los profesionales que atienden a las víctimas y la colaboración con la Junta para adaptar la formación a las nuevas necesidades.

Entre los retos, ha señalado los cambios legislativos relacionados con la violencia vicaria, también en los casos que afectan a las mascotas, y las agresiones vinculadas a las nuevas tecnologías y las redes sociales.

Por su parte, Reyes Revellado, referente de áreas de emergencia de Cruz Roja en Castilla y León, ha explicado el funcionamiento de los cinco alojamientos de acogida de la Comunidad, operativos las 24 horas.

La llegada de las mujeres se realiza a través de distintos canales, como juzgados, centros de salud o servicios de urgencias, que activan el contacto con los recursos.

Revellado ha destacado la importancia de explicar a las víctimas cómo será el proceso de acogida y qué supone abandonar su entorno para alejarse del agresor. La primera atención y el acompañamiento resultan esenciales para que puedan afrontar esta nueva etapa con seguridad.

La Policía Nacional también ha puesto el foco en la dificultad de denunciar. Esther Valverde, agente de la UFAM de Valladolid, ha recordado que una mujer puede tardar alrededor de ocho años en dar el paso y que solo se conoce una parte de los casos de violencia machista.

Las dependencias emocionales y el vínculo con la pareja, con la que muchas víctimas han compartido un proyecto de vida, dificultan la denuncia.

Los casos llegan a la Policía tanto por iniciativa de las propias mujeres como a través de familiares, vecinos o menores que alertan de situaciones de violencia. Valverde ha subrayado la sensibilidad que requiere este trabajo y ha señalado la violencia digital como uno de los desafíos actuales.

La educación y las nuevas normas son, ha apuntado, herramientas fundamentales para combatirla.