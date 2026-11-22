Usuarios del tren piden a los partidos que se comprometan a garantizar “tarifas asequibles” y más frecuencias

La asociación regional integrada en AVRAVE pide a los partidos compromisos para mantener las bonificaciones, aumentar las plazas en horas punta y mejorar las conexiones ferroviarias de trabajadores y estudiantes

El tren se ha convertido en una herramienta imprescindible para muchos trabajadores y estudiantes de Castilla y León.

Cada día se desplazan a otras ciudades para acudir a sus puestos de trabajo o centros de estudio.

Por ello, los usuarios habituales de los servicios de Avant y Media Distancia reclaman a los partidos políticos compromisos concretos para garantizar tarifas asequibles, mejorar las frecuencias.

Y así evitar que los avances de los últimos años en materia de movilidad ferroviaria sufran retrocesos.

La petición parte de la Federación Nacional de Asociaciones de Viajeros Recurrentes de Alta Velocidad de España (AVRAVE), en la que está integrada la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Castilla y León.

La organización ha trasladado sus reivindicaciones a las formaciones políticas que concurren a las próximas elecciones generales y les reclama medidas que se mantengan durante la siguiente legislatura.

La federación pone el acento en la importancia del ferrocarril para comunidades como Castilla y León, donde “las conexiones entre distintas localidades y las grandes ciudades permiten” a numerosas personas mantener su residencia habitual sin tener que renunciar a oportunidades laborales o académicas.

En este sentido, defiende que el tren “es mucho más que un medio de transporte” y lo considera una herramienta para luchar contra la despoblación y favorecer el equilibrio territorial.

AVRAVE recuerda que los incentivos económicos al transporte ferroviario han permitido facilitar “los desplazamientos cotidianos” y sostiene que las bonificaciones no deben depender de la incertidumbre política.

Por ello, reclama a los partidos que “garanticen la continuidad de las tarifas reducidas”, especialmente para trabajadores y estudiantes que utilizan estos servicios de forma habitual.

Entre las principales demandas figura también el aumento de las frecuencias y de las plazas disponibles en los horarios laborales, así como un mejor aprovechamiento de los asientos libres en los servicios comerciales.

La organización pide, además, que se destinen los recursos necesarios al mantenimiento y renovación de las infraestructuras y que se mejore la coordinación entre los responsables de la red ferroviaria y las compañías operadoras.

Otra de las propuestas pasa por impulsar un abono único que permita integrar los transportes estatales, autonómicos y locales, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y mejorar las conexiones entre los distintos medios de transporte.

La federación considera que estas medidas tienen una especial importancia en territorios afectados por la pérdida de población y las dificultades de acceso a la vivienda.

A su juicio, disponer de un transporte ferroviario asequible y con horarios adaptados a las necesidades de los viajeros permite residir en localidades con menos oportunidades laborales sin tener que trasladarse necesariamente a las grandes ciudades.

Los datos de utilización de estos servicios respaldan, según la organización, su importancia. En 2025, los trenes de Media Distancia registraron 34,6 millones de viajeros en el conjunto de España, mientras que los servicios Avant alcanzaron los 13,2 millones.

AVRAVE lamenta que las necesidades de los usuarios recurrentes apenas estén presentes en el debate electoral y reclama a todas las formaciones que concreten sus propuestas de cara a la próxima legislatura.

También pide que se tengan en cuenta sus reivindicaciones en el nuevo contrato marco de Obligaciones de Servicio Público, que sustituirá al actual en 2027.

La organización insiste en que sus propuestas deben ser “concretas, comparables y evaluables”, independientemente del partido o coalición que asuma el Gobierno. Su objetivo, asegura, es evitar que se pierdan los avances conseguidos en materia de movilidad y que el ferrocarril siga contribuyendo a la cohesión social y territorial.

“No hablamos únicamente de trenes. Hablamos de poder estudiar o trabajar sin abandonar nuestra ciudad”, resume la federación, que defiende el transporte ferroviario como una infraestructura esencial para ofrecer más oportunidades a los habitantes de Castilla y León.