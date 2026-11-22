El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán atiende a los medios de comunicación en León Peio García / ICAL .

Pollán responde a Mariano Rajoy y reivindica el voto a Vox frente al PP: "Tiró una mayoría absoluta"

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha respondido este domingo en León a las apelaciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

En ese momento habló de concentrar el voto en el Partido Popular y ahora Pollán ha reivindicado a su formación como la única alternativa para propiciar un cambio político en España.

En su argumentación, Pollán ha recurrido precisamente a la trayectoria del exdirigente popular para cuestionar sus consejos electorales.

“Tiró una mayoría absoluta que le habían dado los españoles para echar abajo todas las políticas dañinas del Partido Socialista y entregó al señor Rodríguez Zapatero el Gobierno de España. Y de aquellos barros de Rodríguez Zapatero, los lodos que tenemos ahora mismo”, ha afirmado Pollán, en referencia a Rajoy.

El dirigente de Vox ha pedido respeto para los votantes de su partido y ha reclamado al PP que no repita los errores de anteriores convocatorias electorales.

No obstante, ha defendido que quienes no compartan las propuestas de Vox tienen motivos para respaldar a los populares.

“Creo que los votantes del Partido Popular que no crean en la prioridad nacional, en la remigración, en la desregulación, en la bajada de impuestos, hacen muy bien en votar al PP”, ha señalado.

Pollán ha ido un paso más allá al defender que, en ese supuesto, el voto al PP sí puede considerarse útil.

“Porque cualquier voto que no vaya al Partido Socialista y a la mafia corrupta de Pedro Sánchez, lo podemos considerar útil”, ha añadido.

La comparecencia ha tenido lugar en la plaza de Guzmán de León, donde Vox ha instalado su espacio electoral junto al resto de formaciones políticas.

Acompañado de candidatos, cargos institucionales y afiliados, Pollán ha aprovechado la afluencia de público al rastro dominical para animar a los leoneses a participar masivamente en las elecciones del próximo domingo.

El presidente del grupo parlamentario ha insistido en que Vox es el único partido que mantiene una tendencia de crecimiento en las encuestas desde julio de 2023.

Una evolución que, a su juicio, convierte a la formación de Santiago Abascal en la “única garantía y la única alternativa para que haya un Gobierno en el que no esté Pedro Sánchez ni el Partido Socialista”.

El diputado de León

Más allá de la disputa con el PP, Pollán ha situado el resultado de la provincia de León como uno de los objetivos de la campaña. El dirigente ha advertido de que la pugna electoral por el escaño está, según su análisis, entre Vox y el PSOE, y no entre su formación y los populares.

“En León nos estamos jugando ese diputado nacional con el Partido Socialista y no con el Partido Popular”, ha asegurado.

La prioridad nacional, la remigración, la desregulación y la bajada de impuestos han centrado también su discurso, con especial atención a las oportunidades de futuro de los jóvenes leoneses.

Son, según ha defendido, los ejes que diferencian el proyecto de Vox del resto de formaciones y los argumentos con los que pretende atraer a los electores en la recta final de la campaña.