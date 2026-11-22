El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha asistido hoy en Pedrosa del Rey (Valladolid) a las Fases Previas Regionales del Campeonato de España de Galgos JCYL

La Junta flexibilizará las normas de pesca, apuesta por recuperar la liebre en los cotos y fomentar la caza tradicional con galgo

La Junta de Castilla y León quiere revisar algunas de las restricciones que afectan a la pesca y reforzar las medidas para recuperar las poblaciones de liebre en la Comunidad.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha trasladado esta intención en dos encuentros con representantes del sector celebrados en Salamanca y Pedrosa del Rey (Valladolid), en los que ha abordado las principales preocupaciones de pescadores y cazadores.

En materia de pesca, la Consejería analizará durante los próximos meses la aplicación de la normativa en aguas libres, especialmente las limitaciones de cupos y tallas de captura de ciprínidos.

El objetivo es comprobar si algunas de estas restricciones son demasiado exigentes en determinados casos y estudiar posibles cambios que permitan flexibilizarlas sin comprometer la conservación de las especies.

La revisión se apoyará en criterios técnicos y en las propuestas de los colectivos implicados.

Para ello, la Junta celebrará próximamente los Consejos Territoriales de Pesca en todas las provincias, donde se analizará la situación de los distintos tramos fluviales y se planificará la actividad en cotos, aguas de régimen especial de conservación y escenarios deportivo-sociales.

El consejero también ha mantenido un encuentro con representantes y aficionados a la pesca durante la entrega de trofeos de la Federación de Pesca y Casting de Castilla y León, en Salamanca.

La Junta prevé continuar con estas reuniones para recoger las demandas del sector y estudiar nuevas fórmulas de colaboración con las asociaciones de pescadores, especialmente en el cuidado de los ríos y la mejora de los espacios fluviales.

Cría

La recuperación de la liebre es otra de las prioridades planteadas por la Consejería.

Pino ha abordado esta cuestión con representantes de la Federación Española de Galgos y de la Federación de Caza de Castilla y León durante las fases previas regionales del Campeonato de España de Galgos, celebradas en Pedrosa del Rey.

La Junta pretende impulsar convenios con asociaciones y federaciones para favorecer la cría y repoblación de liebre autóctona en los cotos.

La propuesta contempla la creación o adaptación de criaderos y pequeños cerramientos en los propios terrenos de caza, donde se puedan criar ejemplares y liberarlos posteriormente con garantías sanitarias, genéticas y de trazabilidad.

La Administración también estudia facilitar la puesta en marcha de estas instalaciones, simplificando los trámites y analizando posibles ayudas.

La mejora de los hábitats será otra de las líneas de trabajo, con especial atención al regadío, que ofrece alimento, refugio y agua a la fauna, sobre todo en los periodos más secos.

La lucha contra la mixomatosis, que afecta a las poblaciones de liebre, centrará igualmente parte de los esfuerzos de la Consejería, que buscará avanzar en soluciones sanitarias para favorecer la recuperación de la especie.

Vigilancia

La Junta también ha anunciado que reforzará la vigilancia contra el furtivismo y el uso ilegal de medios tecnológicos en la caza.

En este sentido, recuerda que los visores térmicos y nocturnos están prohibidos en la caza menor, incluida la de la liebre, y que colaborará con las autoridades y las organizaciones del sector para perseguir estas prácticas.

Además, los servicios técnicos estudian declarar la emergencia cinegética en aquellas comarcas donde sea necesario controlar las poblaciones de ciervos, jabalíes y gamos por los daños que ocasionan, los accidentes de tráfico o los riesgos sanitarios.

La Junta trabaja asimismo en mantener las medidas de emergencia sobre el jabalí para prevenir la expansión de la peste porcina africana.

La perdiz también permanece bajo seguimiento después de una temporada reproductiva especialmente desfavorable.

Su recuperación dependerá, entre otros factores, de las actuaciones de conservación y mejora que desarrollen los cotos.

La Consejería defiende que la actividad cinegética, junto con la conservación de los hábitats y la colaboración de las sociedades rurales, puede contribuir a mantener el equilibrio de las poblaciones de fauna y a sostener una actividad ligada a la economía y la vida social de numerosos pueblos de Castilla y León.