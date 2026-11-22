Fallece a los 71 años Juan Pérez, histórico referente del movimiento asociativo de la discapacidad en Castilla y León

El movimiento asociativo de la discapacidad de Castilla y León está de luto por el fallecimiento de Juan Pérez Sánchez, que murió este sábado en Palencia a los 71 años.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) lamentó este domingo su pérdida y destacó su trayectoria como uno de los referentes históricos del sector en la comunidad, así como su papel de “ejemplo de activista familiar”.

Nacido en Salamanca en 1955, Pérez Sánchez dedicó buena parte de su vida a defender los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias.

Su compromiso se tradujo en una intensa actividad dentro del movimiento asociativo, donde trabajó para reforzar el papel de las entidades sociales y su interlocución con las administraciones públicas.

Durante su trayectoria ocupó puestos de máxima responsabilidad en distintas organizaciones del tercer sector.

Fue presidente del Cermi Castilla y León y desempeñó también responsabilidades en Plena Inclusión Castilla y León y en la Plataforma del Tercer Sector de la comunidad.

Su vinculación con el ámbito de la discapacidad intelectual surgió de su propia experiencia familiar, una circunstancia que marcó su compromiso social y su labor reivindicativa.

En el terreno profesional, era licenciado en Ciencias Empresariales y contaba con un máster en Dirección y Gestión de Entidades Financieras. Desarrolló su carrera en el Grupo Santander, donde ocupó diferentes puestos directivos durante más de 35 años.

Su trabajo en favor del movimiento asociativo recibió un reconocimiento en 2023, cuando el Cermi Estatal le concedió el premio 'cermi.es' en la categoría de Activista y Trayectoria Asociativa.

El galardón distinguió su larga dedicación a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

El Cermi ha subrayado que su muerte supone la pérdida de una figura de larga trayectoria y firme compromiso con el movimiento asociativo y el tercer sector de Castilla y León, donde dejó una importante huella.

El funeral será este domingo día 22 a las 12 de la mañana en la Capilla del tanatorio de Palencia a continuación se procederá a su Incineración en el mismo Tanatorio.





Habrá una misa de familia, mañana lunes día 23 a las 19:30 en la Iglesia Parroquial de San Miguel de Palencia.