El primer premio de la Lotería Nacional riega con miles de euros a Burgos capital: en Ávila también toca el segundo

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado 21 de noviembre ha dejado su huella en Castilla y León con dos premios mayores repartidos entre las provincias de Burgos y Ávila.

En la capital burgalesa, el número 23.641, agraciado con 600.000 euros al número, ha sido consignado en la administración número 18160, ubicada en la calle Villalón, 9.

Por su parte, el segundo premio, correspondiente al número 26.323 y dotado con 120.000 euros al número, ha dejado suerte en la capital abulense a través de la administración número 8, situada en la plaza Santa Ana, 2, local 2.

Más allá de Castilla y León, el primer premio del sorteo de este sábado también ha viajado hasta otras localidades de la geografía española.

El número 23.641 ha dejado parte de su dotación en Alicante/Alacant, Langreo (Asturias), Badajoz, Cambil (Jaén), Marchena (Sevilla) y Xàtiva (Valencia/València), además de repartirse en la Comunidad de Madrid entre Coslada, Madrid capital y Navalagamella.

En cuanto al segundo premio, el número 26.323 ha estado muy repartido por distintos puntos del país.

Además de Ávila, la suerte ha llegado a Pola de Laviana (Asturias), Almendralejo (Badajoz), Palma de Mallorca (Illes Balears), así como a las localidades barcelonesas de Castelldefels y Palafolls, y a las granadinas de Granada capital y Guadix.

La Comunidad de Madrid también ha concentrado buena parte de este segundo premio con consignaciones en Madrid capital, Alcalá de Henares, Pinto, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes y Torrelodones.

Por último, los reintegros de este sorteo han correspondido a los números 1, 0 y 7.