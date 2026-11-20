CSIF denuncia que la Junta "bloquea la movilidad" de los trabajadores al excluir las vacantes de 28 categorías

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció este viernes que la Junta de Castilla y León "mantiene la exclusión" de la totalidad de los puestos vacantes de 28 categorías profesionales en la resolución definitiva del concurso de traslados abierto y permanente publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Una decisión que, según el sindicato, "perjudica la movilidad de cientos de trabajadores" y dificulta la conciliación de la vida laboral y familiar.

La organización sindical criticó que el Gobierno autonómico "haya desatendido" las alegaciones presentadas tanto por CSIF como por los trabajadores afectados y "mantenga fuera del concurso numerosos puestos vacantes", amparándose en procesos selectivos que "en la mayoría de los casos ni siquiera se encuentran próximos a finalizar".

Derechos de conciliación

Entre las 28 categorías profesionales afectadas figuran Ayudante Técnico Educativo, Celador de Medio Ambiente, Fisioterapeuta y Técnico en Gestión Informática, entre otras.

CSIF considera que esta exclusión reduce las posibilidades de que el personal laboral fijo acceda a destinos más próximos a sus domicilios y a sus familias.

"Estamos hablando de personas que llevan años esperando una oportunidad para trabajar más cerca de casa, ver a diario a sus hijos o dejar de recorrer cientos de kilómetros cada semana. La Junta les está diciendo que sigan esperando mientras mantiene vacantes puestos que legalmente deberían formar parte del concurso", denunció la organización sindical.

Asimismo, CSIF lamentó que la Administración autonómica haya "desaprovechado la oportunidad de corregir esta situación" en la resolución definitiva, pese a las reclamaciones formuladas y a las consecuencias que tiene sobre los derechos de conciliación y reagrupación familiar de los empleados públicos.

Un procedimiento "limitado"

En este sentido, advirtió de que la Junta está "vaciando progresivamente de contenido" una herramienta fundamental para la carrera profesional y la movilidad de los trabajadores, al convertir el concurso de traslados en un procedimiento "cada vez más limitado".

"Resulta incomprensible que mientras la Administración proclama su compromiso con la conciliación, mantenga cerrada la puerta a cientos de trabajadores que únicamente aspiran a acercarse a sus hogares y a sus familias. La conciliación no puede quedarse en un eslogan institucional mientras se restringen las oportunidades reales de traslado", insistió CSIF.

Ante esta situación, el sindicato anunció que estudiará las "acciones sindicales y jurídicas" que resulten procedentes para "defender los derechos del personal laboral afectado", sin descartar ninguna vía de actuación.

Finalmente, CSIF exigió a la Junta de Castilla y León que "rectifique" su política de exclusión de vacantes, "garantice" la inclusión de todos los puestos que legalmente deban ofertarse y "respete" el derecho a la movilidad de los empleados públicos, que, según sostuvo, no puede quedar supeditado a decisiones "arbitrarias" de la Administración.