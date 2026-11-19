Imagen de la reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León de este jueves R. Valtero ICAL

PP y Vox vetan la ley de agentes medioambientales del Grupo Mixto en las Cortes por su "afectación presupuestaria"

El Grupo Mixto ha visto frustrada este jueves su pretensión de que la proposición de Ley de Agentes Medioambientales llegue al pleno de las Cortes de Castilla y León.

Tanto el PP como Vox se han opuesto a su tramitación en la Junta de Portavoces, argumentando que existe "afectación presupuestaria" y que el momento no es el adecuado, lo que ha desatado una dura respuesta de la portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, que ha calificado la decisión de "cacicada".

La portavoz popular, Leticia García, ha sido clara al respecto.

"La Junta de Castilla y León es quien dijo y dice que tiene afectación presupuestaria y que, por lo tanto, debemos valorar en la Junta y la Mesa de Portavoces su aceptación o no, nosotros estamos de acuerdo con la Junta y nos oponemos a esta reconsideración y a tramitar esta proposición de ley", ha afirmado.

García ha recordado que el presupuesto contempla "más de 200 millones para prevención y extinción de incendios" y "más de 65 millones de euros en el presupuesto para contratar cuadrillas terrestres", y ha acusado a la UPL de rechazar precisamente las partidas que reclama.

La apuesta por el "diálogo"

El portavoz de Vox, David Hierro, ha coincidido en que la iniciativa no es la vía correcta. "Creemos que sería más conveniente que esto partiese del diálogo entre los agentes medioambientales y la Junta a través de un proyecto de ley", ha sostenido.

Y ha subrayado el cambio de contexto con un Gobierno estable y un presupuesto que multiplica las partidas de incendios, recordando que en la legislatura anterior Vox se opuso a los decretos del Gobierno en minoría del PP "por falta de diálogo y de presupuesto".

Una "cacicada"

La respuesta de Alicia Gallego ha sido contundente.

"Vemos ese bloqueo y esa negativa de los dos partidos que gobiernan. El PP confunde los órganos y las funciones del ejecutivo y el legislativo y evidencia que Vox tiene dos discursos: uno cuando está en la oposición y defiende el mundo rural con la foto y otro cuando entra en los despachos", ha afirmado.

Gallego ha calificado la decisión de "cacicada en la que prefieren la política a la legalidad" y ha advertido que se reservan acciones si la Mesa ratifica la falta de procedencia, apoyándose en el informe de la letrada que sí avalaba la toma en consideración.

"No se puede defender al mundo rural y dejarlo quemar", ha concluido.