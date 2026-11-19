La portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, durante una reunión de la Junta de Portavoces Rubén Cacho ICAL

El PP carga contra el feminismo "derrochador" del PSOE tras la investigación sobre las pulseras: "Desprotegen a las mujeres"

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, ha lanzado este jueves una crítica frontal al modelo de feminismo "derrochador" del PSOE que "desprotege a las mujeres", tras la investigación de la Fiscalía Europea y la UCO sobre las pulseras antimaltrato.

García ha puesto como ejemplo de esa distancia entre el discurso y la práctica, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, las "pulseras que no funcionan" de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y los problemas de los trenes del exministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente.

"La incapacidad se torna en negligencia, porque es muy grave conocer los problemas y mirar hacia otra parte", ha afirmado. A partir de ahí ha centrado el tiro en lo que considera el fracaso del feminismo socialista.

"El feminismo socialista derrochador en eslóganes y dinero se torna simplemente en una desprotección, desprotegen a las mujeres y en España con el PSOE no estamos protegidas ni valoradas, esa es la realidad del feminismo socialista que derrocha en nuestro país", ha señalado.

Cerrar una etapa "oscura"

García ha asegurado que "se produce una distancia insoportable entre sus eslóganes y lo que de verdad no hacen en la práctica". "Esto toca a su fin, es el momento de que pasemos a otra etapa en la historia de España con Feijóo a partir del 29 de noviembre cerrando ya esta etapa oscura", ha afirmado.

La portavoz popular ha enmarcado esta valoración dentro de la actitud del PSOE de Castilla y León ante la tramitación de los presupuestos autonómicos para 2027.

"El PSOE está constatando con estos presupuestos que no es una alternativa de Gobierno, que si nunca lo fue cada vez lo es menos", ha apuntado. Ha recordado las "más de 100 subidas" fiscales del Ejecutivo nacional y ha insistido en que el modelo de "22 ministerios inoperantes" se reproduce en la oposición autonómica

Desde el Grupo Socialista, su portavoz, Carlos Martínez ha respondido centrando el foco en lo que considera "cinismo" de la coalición de Gobierno, sin entrar de lleno en el debate sobre el feminismo, pero subrayando que su grupo "sigue su actividad parlamentaria" con enmiendas que buscan "una fiscalidad mucho más progresiva y justa".